OnePlus 7 Pro, iPhone XR ve Galaxy S10E Karşısında

OnePlus 7 Pro'nun özellikleri, iPhone XR ve Galaxy S10E ile karşılaştırıldığında ne kadar iyi; ne kadar kötü? Cevap, içeride...

OnePlus 7 Pro, iPhone XR ve Galaxy S10E Karşısında

Salı günü tanıtılan OnePlus 7 Pro, 90Hz OLED ekranı ve açılır ön kamerasıyla geçen seneki OnePlus 6T'nin üzerinde birçok geliştirme yapıyor. Peki OnePlus 7 Pro, kendisinden biraz daha pahalı olan iPhone XR ve Galaxy S10E karşısında nasıl duruyor?

Üç telefon arasında 90Hz OLED ekrana sahip olan tek telefon, OnePlus 7 Pro. Bu, animasyonların OnePlus'ın telefonunda daha akıcı görüneceği anlamına geliyor. Apple ve Samsung'un telefonları ise 60Hz'lik tazeleme oranına sahipler.

Ekran boyutuna baktığımızda 6,67 inç ile OnePlus 7 Pro en büyük ekrana ve en yüksek çözünürlüğe sahip. Buna karşın iPhone XR ve Galaxy S10E kablosuz şarj ve suya dayanıklılık sunarken OnePlus 7 Pro'da ikisi de bulunmuyor.

Her telefonun öne çıktığı yönler var. Aşağıdaki tablonun, OnePlus 7 Pro, iPhone XR ve Galaxy S10E'yi karşılaştırmayı kolaylaştıracağını umuyoruz.

OnePlus 7 Pro vs. iPhone XR vs. Galaxy S10E

OnePlus 7 Pro iPhone XR Samsung Galaxy S10E
Ekran boyutu, çözünürlük 6.67 inç AMOLED;3,120x1,440 piksel 6.1 inç LCD; 1.792x828 piksel 5,8 inç AMOLED;2,280x1,080 piksel
Piksel yoğunluğu 516ppi 326ppi 438ppi
Boyutlar (İnç) 6.4x2.99x0.35 inç 5.9x3.0x0.33 inç 5.6x2.8x0.27 inç
Boyutlar (Milimetre) 162.6x75.9x8.8 mm 150.9x75.7x8.3 mm 142x70x7.9 mm
Ağırlık (ons, gram) 7.27 oz; 206g 6.8 oz; 194g 5.3 oz; 150g
Mobil yazılım OxygenOS ile Android 9.0 iOS 12 Samsung One UI ile Android 9.0
Kamera 48 megapiksel (standart), 8 megapiksel (telefoto), 16 megapiksel (ultra geniş açı) Tek 12 megapiksel 12 megapiksel (geniş açı), 16 megapiksel (ultra geniş açı)
Ön kamera 16 megapiksel FaceID destekli 7 megapiksel 10 megapiksel
Video yakalama 4K 4K 4K
İşlemci 2.84GHz sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855 Apple A12 Bionic Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855
Depolama 128GB, 256GB 64 GB, 128 GB, 256 GB 128GB, 256GB
RAM 6GB, 8GB, 12GB Bilinmiyor 6 GB, 8 GB
Genişletilebilir depolama Evet Yok 512GB'a kadar
Pil 4.000mAh Açıklanmadı, ancak Apple, iPhone 8'den 90 dakika daha uzun dayandığını iddia ediyor 3.100mAh
Parmak izi sensörü Ekran içi (optik) Yok (Face ID) Güç düğmesi
Bağlantı noktası USB-C Thunderbolt USB-C
Kulaklık girişi Yok Yok Evet
Özel özellikler 90Hz ekran, açılır selfie kamera, çift SIM, Warp Charging Suya dayanıklı: IP67, çift SIM özellikleri (nano-SIM ve e-SIM); kablosuz şarj etme; Face ID; Memoji Kablosuz PowerShare; delikli çentik; suya dayanıklı (IP68); Hızlı Kablosuz Şarj 2.0
Yurt dışı fiyat (USD) 670 ABD Doları (128 GB) 749 ABD Doları (64 GB), 799 ABD Doları (128 GB), 899 ABD Doları (256 GB) 750 dolar
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