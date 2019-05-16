OnePlus 7 Pro, iPhone XR ve Galaxy S10E Karşısında
OnePlus 7 Pro'nun özellikleri, iPhone XR ve Galaxy S10E ile karşılaştırıldığında ne kadar iyi; ne kadar kötü? Cevap, içeride...
Salı günü tanıtılan OnePlus 7 Pro, 90Hz OLED ekranı ve açılır ön kamerasıyla geçen seneki OnePlus 6T'nin üzerinde birçok geliştirme yapıyor. Peki OnePlus 7 Pro, kendisinden biraz daha pahalı olan iPhone XR ve Galaxy S10E karşısında nasıl duruyor?
Üç telefon arasında 90Hz OLED ekrana sahip olan tek telefon, OnePlus 7 Pro. Bu, animasyonların OnePlus'ın telefonunda daha akıcı görüneceği anlamına geliyor. Apple ve Samsung'un telefonları ise 60Hz'lik tazeleme oranına sahipler.
Ekran boyutuna baktığımızda 6,67 inç ile OnePlus 7 Pro en büyük ekrana ve en yüksek çözünürlüğe sahip. Buna karşın iPhone XR ve Galaxy S10E kablosuz şarj ve suya dayanıklılık sunarken OnePlus 7 Pro'da ikisi de bulunmuyor.
Her telefonun öne çıktığı yönler var. Aşağıdaki tablonun, OnePlus 7 Pro, iPhone XR ve Galaxy S10E'yi karşılaştırmayı kolaylaştıracağını umuyoruz.
OnePlus 7 Pro vs. iPhone XR vs. Galaxy S10E
|OnePlus 7 Pro
|iPhone XR
|Samsung Galaxy S10E
|Ekran boyutu, çözünürlük
|6.67 inç AMOLED;3,120x1,440 piksel
|6.1 inç LCD; 1.792x828 piksel
|5,8 inç AMOLED;2,280x1,080 piksel
|Piksel yoğunluğu
|516ppi
|326ppi
|438ppi
|Boyutlar (İnç)
|6.4x2.99x0.35 inç
|5.9x3.0x0.33 inç
|5.6x2.8x0.27 inç
|Boyutlar (Milimetre)
|162.6x75.9x8.8 mm
|150.9x75.7x8.3 mm
|142x70x7.9 mm
|Ağırlık (ons, gram)
|7.27 oz; 206g
|6.8 oz; 194g
|5.3 oz; 150g
|Mobil yazılım
|OxygenOS ile Android 9.0
|iOS 12
|Samsung One UI ile Android 9.0
|Kamera
|48 megapiksel (standart), 8 megapiksel (telefoto), 16 megapiksel (ultra geniş açı)
|Tek 12 megapiksel
|12 megapiksel (geniş açı), 16 megapiksel (ultra geniş açı)
|Ön kamera
|16 megapiksel
|FaceID destekli 7 megapiksel
|10 megapiksel
|Video yakalama
|4K
|4K
|4K
|İşlemci
|2.84GHz sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855
|Apple A12 Bionic
|Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855
|Depolama
|128GB, 256GB
|64 GB, 128 GB, 256 GB
|128GB, 256GB
|RAM
|6GB, 8GB, 12GB
|Bilinmiyor
|6 GB, 8 GB
|Genişletilebilir depolama
|Evet
|Yok
|512GB'a kadar
|Pil
|4.000mAh
|Açıklanmadı, ancak Apple, iPhone 8'den 90 dakika daha uzun dayandığını iddia ediyor
|3.100mAh
|Parmak izi sensörü
|Ekran içi (optik)
|Yok (Face ID)
|Güç düğmesi
|Bağlantı noktası
|USB-C
|Thunderbolt
|USB-C
|Kulaklık girişi
|Yok
|Yok
|Evet
|Özel özellikler
|90Hz ekran, açılır selfie kamera, çift SIM, Warp Charging
|Suya dayanıklı: IP67, çift SIM özellikleri (nano-SIM ve e-SIM); kablosuz şarj etme; Face ID; Memoji
|Kablosuz PowerShare; delikli çentik; suya dayanıklı (IP68); Hızlı Kablosuz Şarj 2.0
|Yurt dışı fiyat (USD)
|670 ABD Doları (128 GB)
|749 ABD Doları (64 GB), 799 ABD Doları (128 GB), 899 ABD Doları (256 GB)
|750 dolar
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