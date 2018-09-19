Opera Touch Android'den Sonra iOS İçin Çıkacak
Opera, iPhone için Opera Touch'ı duyurdu. Beta'yı test etmek isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor.
Opera, Nisan ayında Android için piyasaya sürülen yeni Opera Touch tarayıcısının, 1 Ekim'de de iPhone'lar için yayınlanacağını duyurdu. Buna ek olarak, şimdi tarayıcıyı denemeye istekli olanlar beta programına katılabilir.
Opera Touch, birkaç sebepten ötürü diğer mobil tarayıcılardan oldukça farklı. Tarayıcıyı başlattığınızda, arama sorgunuzu yazmak için URL çubuğuna basmanıza gerek kalmadan hemen çalışmaya başlayabilmeniz için arama ön ve orta konuma getiriliyor. Ayrıca, tek elle arama, son sekmeler ve tarayıcı kontrollerine erişmenizi sağlayan Hızlı Eylem Düğmesine de sahip. Son olarak, QR koduyla eşitleme yaptıktan sonra masaüstü tarayıcısıyla sorunsuz bir şekilde senkronize edebilir, bu bağlantı ile her türlü içeriği bir Opera ortamından diğerine gönderebilirsiniz.
Opera Touch Android için yayınlandığından bu yana, mobil cihazlar için piyasaya sürülmüş diğer tarayıcılardan radikal tasarım ayrıklıkları olması bir çok ödül kuruluşu tarafından ödüllendirildi. Bir e-postada Opera şunları söyledi:
"Opera Touch güncel, geleneksel web tarayıcılarına meydan okuyan, tamamen yeni bir tarayıcıdır. İlk versiyon, bu yılın başında Android'de yayınlandı. Ağustos 2018'de Opera Touch, benzersiz kullanıcı arayüzü için Red Dot Communication Design Award ödülünü kazandı."
Buna ek olarak Opera, sosyal medya profillerini takip edenler için iPhone X kazanma fırsatı olacağını söyledi.
Opera Touch'ı iPhone'da erken indirmekle ilgileniyorsanız, en kısa zamanda beta test kullanıcısı olmak için abone olun. Çünkü açıklamaya göre bu sınırlı sayıda sunulacak bir fırsat.
Yavuz Alp Şimşek
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