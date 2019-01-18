Oppo'nun Yeni Telefonu 10x Optik Zum Yapabilir
Oppo, daha önce sunduğu kamera teknolojisini ikiye katlayacak bir gelişmeyi duyurmaya hazır
- Doğan Kürşat Aktaş
2017 yılında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde bir akıllı telefona beş kat optik zum yeteneği kazandıran kamera teknolojisini tanıtan Oppo, ortaya çıkan bir tanıtım görseline göre henüz akıllı telefon piyasasında kullanmadığı bu etkileyici teknolojiyi iki katına çıkararak kullanıcılara sunacak.
Çinli teknoloji sitesi My Drivers'ın ortaya çıkardığı bir görsel, Oppo'nun 16 Ocak'ta yapacağı bir tanıtım etkinliği için basına gönderdiği davetiyeyi içeriyor. Davetiyedeki Çince karakterler, kabaca bir çeviri ile "Görünenin on katı" anlamına geliyor.
Günümüzde birçok akıllı telefon, yüksek oranlarda dijital zumlama sunsa da bu yapay yakınlaştırma yöntemi fotoğraf kalitesinde bozulmaya sebep olduğu için kullanılmıyor. Piksel sayısı düşen fotoğraflara eklenen gürültü ve kaybolan detaylar, birçok akıllı telefon üreticisini günümüzde yeni akıllı telefon modelleri için yüksek optik zum sunan ek lensler kullanmaya yönlendiriyor ancak akıllı telefonların incelik standartları, bu optik zum oranını pratikte en fazla iki ya da üç kat olarak sınırlıyor.
Oppo'nun beş kat optik zum sunan kompakt lens sistemini tanıtmasının üzerinden iki sene geçmiş olmasına rağmen bu teknoloji kullanıcılara ulaşmış değil. Bu sebeple Oppo'nun mobil fotoğrafçılığın kurallarını değiştirecek yeni lens teknolojisini tanıtması, akıllı telefon pazarında karşılık bulmasını umduğumuz ve heyecanla beklenen bir gelişme olacak.
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