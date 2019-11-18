Oyun Bombaları Ardı Ardına Patladı!

Dünyanın en büyük oyun geliştiricileri, en büyük kozlarını sonbahar ve kış aylarında ortaya sürerler. Bu pek de şaşırtıcı değildir, zira müşteriler tatilden dönerler ve evde daha fazla zaman geçirmeye başlarlar. Dizi ve sinema sektörlerinde de durum farklı değildir. Yazın sıcak günlerinde "bazı istisnalar hariç" daha çerezlik dizi ve filmler sahne alırken, sonbahar ve kış aylarında asıl bombalar teker teker patlar.
10-16 Kasım tarihleri arasında piyasaya sürülen oyunlar, bu tezi doğrulayacak özelliklere sahip. Bu oyunların her biri kolayca zirveye oynayacak niteliklere sahip. Şimdi gelin, bu oyunlara kısaca göz atalım:
Romancing SaGa 3
PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch ve PS Vita platformlarında satışa sunulan oyunun mazisi 1995 yılına dayanıyor. Romancing SaGa 3 eski konsolların en iyi RPG yapımlarından biriydi. Yapımcı firma, geliştirilmiş grafik ve genişletilmiş senaryosu ile oyun tutkunlarının beğenisine 11 Kasım 2019'da sunuldu.
Doctor Who: The Edge of Time
İngiliz bilim-kurgu efsanesi Doctor Who yeni bir oyunla taçlandırıldı. Sanal gerçeklik desteğine sahip Doctor Who: The Edge of Time, 12 Kasım 2019'da PC ve Sony PlayStation 4 platformlarında karşımıza çıktı.
Age of Empires II: Definitive Edition
Efsanevi gerçek zamanlı strateji oyunu Age of Empires II, Age of Empires II: Definitive Edition ile PC'ye geri döndü. Ek görevlerin yanı sıra; oyun 4K HD Ultra grafikleri göz kamaştıracak seviyede.
Pokemon Sword & Shield
Pokemon serisinin son halkası, 15 Kasım 2019 tarihi itibariyle satışa sunuldu. Nintendo DS, 3DS ve Switch platformlarında rekordan rekora koşan yeni nesil Pokemon'lar, Sword & Shield ile taçlandırılıyor. Yapım sadece Nintendo'nun amiral gemisi Switch'te hayat buluyor.
Star Wars Jedi: Fallen Order
En iyisini, en sona sakladık. Uzun zamandır merakla beklenen Star Wars Jedi: Fallen Order, 15 Kasım tarihinde piyasaya sürüldü. PS4, Xbox One, PC platformlarında yüzünü gösteren oyun, dövüş sekanslarında ciddi bir zorluk seviyesine sahip ve Dark Souls ve Bloodborne ile karşılaştırılıyor.
Star Wars Jedi: Fallen Order, Revenge of The Sith'teki "Order 66" yani "tüm Jedi'ların katledilmesi sürecini" konu alıyor. Sağ kalan Jedi'ların peşine Sith destekli Engizisyon üyeleri düşmüş durumda. Oyuncular, Darth Vader gibi bazı Sith Lordlarından da kaçmak zorunda.
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