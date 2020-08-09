Oyun Devi Activision Blizzard, Sorunların Gölgesinde Yeni Rekoru Kırdı

Activision Blizzard, bir kez daha rekor kıran finansal sonuçlar açıkladı ve Call of Duty, World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch'ın aralarında bulunduğu temel markalarının her birinin beklenilenden iyi sonuç verdiğini açıkladı. Activision ikinci çeyrek içerisinde 125 milyon aylık aktif kullanıcıya sahipken Blizzard da 32 milyona sahipti ve firma 1,93 milyar dolar net gelir bildirerek 2019 yılındaki 1,4 milyar dolara göre ciddi bir artış gösterdi. Firmanın oyunları genelindeki artış, Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok bölgede uygulanan karantina kararlarıyla da desteklendi.
Ancak bu finansal başarı gerçekleşirken, Activision Blizzard içerisinde de bazı sorunlar yok değil. Örneğin şirket, çalışanlar ve yatırımcılar tarafından firma içerisindeki maaş eşitsizliğinin çözülmesi için baskı altında. Bloomberg'in söylediğine göre CEO Bobby Kotick, geçtiğimiz yıl tazminat olarak 40 milyon dolar çekmişken, testçiler ve müşteri hizmeti temsilcileri gibi Blizzard çalışanları temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.
Şubat 2019'da CEO Bobby Kotick, geçtiğimiz yılı "tarihimizdeki en iyi (yıl)" şeklinde tanımlarken, şirket genelinde kıdemli olmayanlar başta olmak üzere 800 çalışan işten çıkartılmıştı. Bloomberg'in bildirdiğine göre bu işten çıkarmaların ardından geri kalan çalışanlar iş yüklerinin artmasına rağmen ek ücret almadılar.
2019 yılında Blizzard içerisinde yapılan bir anket, çalışanların %50'sinin maaşları ile mutlu olmadıklarını göstermekteydi.
Kotick'in yıllık maaşı firmanın borsa performansına bağlı ve bu da Activision Blizzard'ın toplu işten çıkarmalar yapması ile ciddi miktarda gelir elde etmesini sağladı. VentureBeat'in bildirdiğine göre firmanın yıllık hissedar toplantısında yatırımcıların %43,2'si CEO ödeme poliçesine karşı çıktı. Bir grup aktivist hissedar da Kotick'in ödeme yapısına karşı çıkan bildirimler gönderdi. Haziran ayında da bir işçi yanlısı yatırım grubu, hissedarları Kotick'in maaş paketine karşı çıkmaya davet etti.
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