Panasonic'ten Bir Garip Ürün: Akıllı Askı!
Panasonic'in yeni ürünü, alıştığımız gibi bir TV ya da kamera değil. Karşımızda duran, akıllı bir giysi askısı...
Panasonic daha çok televizyonları ve kameraları ile tanınan bir Japon devi. Ancak elektronik firmasının en son ürünü, eğlence merkezinizden ziyade giysi dolabınızı hedef alıyor. Panasonic'in yeni ürününü, giysilerin kokusunu gideren bir askı olarak tanımlayabiliriz ve Japonya'da bu Eylül ayında 20.000 yen (180 dolar) fiyatı ile satışa sunulacak.
Panasonic'in nanoe teknolojisi olarak tanımladığı bir teknolojiyi kullanan askı, yüksek voltaj kullanarak nanoskopik su parçacıkları oluşturuyor ve bu da giysinin kumaşına zarar vermeden daha fazla nem toplanmasını sağlıyor. Bu nem toplama etkisi sadece giysilerin küf kokusuna sahip olmalarını engellemekle kalmıyor, Panasonic'in iddialarına göre sigara ve duman kokusu gideriliyor ve hatta polenleri de baskılayabiliyor. Alerji dönemleri için bunun oldukça faydalı olduğu kesin.
Askının bir giysiyi kokulardan tamamen arındırması 5-7 saat sürüyor ve bu da ani bir ihtiyaç anında başvurulmasını pek mantıklı kılmıyor.
Levent Öztürk
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