Paribu 5. Yaşında Yeni Projelerini Duyurdu

Türkiye'nin lider kripto para işlem platformu Paribu, Türkiye'nin ilk bağımsız blokzincir projesi Paribu Net ve ekosisteme yatırım yapmak için oluşturduğu Paribu Ventures ile 5. yaşını kutluyor.

Paribu 5. Yaşında Yeni Projelerini Duyurdu

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Tesla'nın Dogecoin ile Ödeme Alacağını Söyleyen Musk, Piyasayı Yine Salladı
Bang & Olufsen Hifilife Mağazası, Kanyon AVM'de Açıldı
Philips Monitörlere Generation 9 Sertifikası
Dünya'nın En Küçük Anteni, DNA Kullanılarak Üretildi!
Sony Daha Fazla PS4 Üretmek İsterken, Microsoft Tam Tersini Yaptı!

 

 