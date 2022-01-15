Paribu 5. Yaşında Yeni Projelerini Duyurdu

5 milyonu aşkın kullanıcısına ve ekosisteme kattıklarıyla 5 yıldır lider konumda olan Paribu, yeni projeleriyle öncü olmaya devam ediyor.
"Paribu'yu yeni nesil teknoloji şirketi olarak konumlandırıyoruz"
Kullanıcılara hızlı, kolay ve güvenilir bir uygulama sunmak amacıyla 5 yıl önce kurulan Paribu, bugün 5 milyonu aşkın kullanıcıya sahip bir platform. Paribu CEO'su Yasin Oral, bu durumdan duyduğu mutluluğu belirtirken 2022'de hayata geçecek projelerden de bahsetti: "Paribu'yu yeni nesil bir teknoloji şirketi olarak konumlandırıyoruz.Yaptığımız çalışmalar ve projeler, bu anlayışımızı destekler nitelikte oluyor. Yol haritamız, teknoloji alanında öncü çalışmalara imza atmak üzerine kurulu. Geçtiğimiz ay SHERPA'yı Paribu bünyesine dahil etmemiz de globalleşme yolunda attığımız önemli bir adım.Bununbir diğer örneği de Türkiye'nin ilk bağımsız blokzincir projesi olan Paribu Net olacak. Hızlı, ölçeklendirilebilir ve güvenli bir blokzincirağı olan Paribu Net hem Paribu için hem de ülkemiz için önemli bir proje. Bir başka önemli haberimiz de özellikle blokzincir girişimlerine ve teknolojilerine yatırım yapacağımız Paribu Ventures oluşumu.5. yaşımızda Paribu'yu globale taşıyacak iki önemli projeye imza atmak bizim için heyecan verici. Ancak bu yılki plan ve projelerimiz bunlarla sınırlı değil; blokzincir teknolojisiyle ülkemizde ve globaldehizmet verecek projeler üretmek için çalışmaya devam edeceğiz."
Türkiye'nin ilk bağımsız blokzincir projesi: Paribu Net
Paribu, hızlı, güvenilir, dayanıklı ve ölçeklendirilebilir blokzincir projesi Paribu Net'i duyurdu. Önümüzdeki hafta itibarıyla halka açık testnet ile faaliyete geçecek olan Paribu Net üzerinde akıllı kontratlar, merkeziyetsiz borsalar, merkeziyetsiz finans platformları, NFT marketleri ve daha pek c¸ok dagˆıtık uygulama geliştirilebilecek. 14 Şubat'ta mainnet'in açılması ile ağın kendi native token'ı Paribu Coin'in ön satışı da başlayacak.
Blokzincir ekosistemine yatırım yapacak oluşum: Paribu Ventures
Paribu, fark yaratan girişimcilerin projelerinin erken veya ileri aşamalarda desteklenmesi için Paribu Ventures'ı kurdu. Yeni nesil teknoloji şirketi olarak konumlanan Paribu, blokzincir ekosisteminde geliştirilen ürün ve projeleri desteklemeyi sorumlulukları arasında görüyor. Paribu Ventures, ilk etapta 30 milyon dolarlık yatırım bütçesiyle önümüzdeki iki yıl içinde minimum 30 girişime yatırım yapmayı planlıyor. Belli kriterler doğrultusunda seçilecek girişim ya da projelere maddi kaynak ve Paribu'nun teknolojik altyapısına erişim imkânı sağlanması hedefleniyor.
Paribu 5 yıldır toplumsal faydayı da göz ardı etmiyor
Geleceği beklemeyip bugünden inşa eden Paribu, bunu yalnızca teknoloji değil; sanat, çevre, kültür ve eğitimi de sahiplenerek yapıyor. Geçtiğimiz yıl, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek UNICEF Türkiye'ye kripto para bağış kampanyası başlattı. Team Paribu çatısı altında 7 milli sporcuya olimpiyat yolunda destek verdi. TOG, Sen De Gel gibi sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, İKSV ve DasDas gibi kültür sanat kurumlarıyla daiş birliği kurdu. Paribu, var olan iş birliklerine yenilerini ekleyerek bu alanlardaki desteklerini sürdürecek.
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