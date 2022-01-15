Paribu 5. Yaşında Yeni Projelerini Duyurdu

Türkiye'nin lider kripto para işlem platformu Paribu, Türkiye'nin ilk bağımsız blokzincir projesi Paribu Net ve ekosisteme yatırım yapmak için oluşturduğu Paribu Ventures ile 5. yaşını kutluyor.