Pfizer ve BioNTech, COVID-19 Aşılarında Üçüncü Doz İçin Araştırma Yapıyor

Pfizer ve BioNTech, şu an uygulanan iki doz COVID-19 aşısı sistemine üçüncü bir dozu daha eklemek için araştırma yaptığını duyurdu.

  • Levent Öztürk
Pfizer, üçüncü doz aşının etkisini test ediyor

Pfizer ve BioNTech, bir hastanın iki dozluk aşı düzenine ek olarak 6 ila 12 ay arasında uygulanacak üçüncü bir COVID-19 dozunu denediğini duyurdu. İki firmanın söylediğine göre bu denemenin amacı, Pfizer - BioNTech COVID-19 aşısının üçüncü güçlendirici uygulamasının ortaya çıkan yeni türlere karşı avantaj sağlayıp sağlamayacağını belirlemek. Araştırma, "gelecekteki potansiyel mutasyonlara karşı hazırlıklı olmak için" ABD'deki Birinci Faz denemelerinin katılımcıları ile yapılacak.

Pfizer, şu andaki aşının yeni COVID-19 türevlerine karşı korumasında henüz bir düşüş gözlemlenmediğini, ancak bu denemenin ileride bir türün aşıya karşı dayanıklı olması ihtimaline hazırlıklı olmak için gerçekleştirildiğini söyledi.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, yaptığı bir açıklamada "mRNA aşısı platformumuzun esnekliği, eğer gerekirse, teknik olarak haftalar içerisinde güçlendirici aşılar geliştirmemize imkan tanıyor. Virüs ve türevlerine karşı uzun süreli bağışıklık sağladığımızdan emin olmak için bu adımları atıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, bu ayın daha erken dönemlerinde ABD'nin ülke içerisindeki 300 milyonluk nüfusun tamamının kapsanmasına yetecek kadar Pfizer ve Moderna COVID-19 aşısını Temmuz sonuna kadar satın almış olacaklarını söylemişti. Ancak bu durum ülkedeki herkesin bu süre içerisinde aşılanacağı anlamına gelmiyor. Biden, tüm Amerikalılar için yeterli aşı satın aldıklarını belirtmiş olsa da, aşılamaların eyalet ve yerel seviyelerde yönetilmesinden dolayı uygulama daha uzun sürecek.

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