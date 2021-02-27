Pfizer ve BioNTech, COVID-19 Aşılarında Üçüncü Doz İçin Araştırma Yapıyor

Pfizer ve BioNTech, şu an uygulanan iki doz COVID-19 aşısı sistemine üçüncü bir dozu daha eklemek için araştırma yaptığını duyurdu.