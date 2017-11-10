Pixel 2 XL Şimdi de Flaş Ekran Sorunu Yaşıyor
Google'ın yeni telefonu Pixel 2 XL'da yaşanan sorunlar, Google'ın canını sıkmaya devam ediyor. İşte ortaya çıkan yeni sorun...
Ekranı ve sesi hakkında bir çok şikayet alan Pixel 2 XL, reklam kampanyaları ile tekrar olumlu bir izlenim bırakmaya çalışıyor. Ancak Google'ın tüm çabalarına rağmen, telefon yine başka bir ekran sorunu ortaya çıkardı.
Nedeni tam olarak belli olmayan sorun, bir çok farklı durumlarda, örneğin telefon kilidi açılırken ekranın beyaz renk flaş gibi çakmasına sebep oluyor. Aynı sorun bazen bildirim geldiğinde, ekran otomatik olarak kararıp kapanırken ve başka bir çok durumda ortaya çıkabiliyor.
Pixel kullanıcı topluluğu forumlarına bakılırsa, bu durum hiç de nadir bir sorun gibi görünmüyor. Neyse ki bu sorunu yaşayan bir çok kullanıcı, sorunu garanti süresi içinde fark edip tamir, değişim veya iade talep ediyorlar. Şimdilik sorunun kaynağı belli olmasa da, eğer bu sorunla karşılaşıyorsanız Google'ın bir çözüm üretmesini beklemekten başka çareniz yok.
Ali Ruhi Öztürk
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