Pixel 3'ün Top Shot İşleviyle Geleceği Anlaşıldı!
Sızmaya doyamayan Pixel 3'ün sunacağı bir işlev daha ortaya çıktı: Top Shot!
Kendisini sızdırma konusunda gayet başarılı olan Pixel 3'ün yeni bir özelliğinin daha sır perdesi aralandı.
Yeni rapora göre Google Pixel 3'te bulunacak "Top Shot" işlevi, "her defasında kusursuz kareyi yakalamanızı" sağlayacak. Bunun ne anlama geldiği hakkında şimdilik tahmin yürütmekten başka bir seçeneğimiz yok. Yenilik, yapay zeka destekli bir ışıklandırma ayarlaması veya gözlerinizi açık yakalayan bir işlev olabileceği gibi, gölgeleri otomatik olarak kaldırmaya yönelik bir işlev de olabilir. Rapor bunun yanında telefonun grup selfie'lerinde herkesi yakalayabildiğini ve cihazı ters çevirerek Rahatsız Etme modunu etkinleştirebildiğini söylüyor.
Sızan belgeler, beklenen Home Hub'ın ne zaman satışa sunulacağını da söylüyor: 22 Ekim. "Ekranlı Google Home" denebilecek bu cihazın Pixel 3 ve yeni bir Chromebook ile beraber tanıtılması bekleniyor.
Bu arada 9to5Google'ın bir başka raporuna göre Pixel 3 ve Pixel 3 XL, 64GB ve 128GB depolama seçenekleriyle gelecek.
Tüm bu sızıntılara rağmen yarınki etkinlik merak uyandırmaya devam ediyor. Tanıtımda olup bitenleri sizlerle hemen paylaşacağız.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın