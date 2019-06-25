Play Store'da Zararlı Avına Çıktılar!
2 milyondan fazla uygulamanın bulunduğu Play Store'da zararlı avına çıkan bir güvenlik firması, Bakın kaç tane tehlikeli uygulama buldu...
Dünya çapında 2,3 milyar cihazda yüklü bulunan Android'in uygulama mağazası Play Store, 2,6 milyon uygulamaya ev sahipliği yapıyor. Bu sayılar önemli birer başarı olsa da, Google'ın uygulama güvenliğini sağlamasının hiç de kolay bir iş olmadığını gösteriyor.
Bu kadar çok uygulamanın arasında az sayıda da olsa kötü uygulamanın karışması her zaman kabul edilemeyebiliyor. Ancak böyle durumların yaşandığına zaman zaman şahit oluyoruz. Sydney Üniversitesi ve CSIRO'nun Data61 bölümü, mağazada zararlı içeren veya çok hassas izinler isteyen 2.040 uygulama keşfetti. Zararlıların önemli bir bölümünün Temple Run, Hill Climb Racing gibi en popüler oyunların sahte kopyalarından çıktığı belirtiliyor.
Araştırmada zararlı uygulamaları bulmak için sinir ağları kullanıldı ve milyonlarca uygulamanın logoları ve açıklamaları incelenerek en popüler uygulamalarla karşılaştırıldı. Bu araştırma sonucunda 49.608 sahte uygulama ortaya çıktı. Bu uygulamalar VirusTotal'in zararlı taramasından geçtiğinde 7.426 uygulamanın zararlı kod içerdiği anlaşıldı. Araştırma, eşik seviyesini biraz daha "rahatlatarak" yüksek risk sınıfında 2.040 uygulamanın bulunduğu sonucuna vardı.
Araştırma sonuçları yayınlandığı sırada söz konusu uygulamaların yüzde 35'i mağazadan kaldırılmıştı, ancak yüzde 65'i hala indirilebiliyor.
Araştırmada 1.565 uygulamanın tehlikeli olabilecek izinler istediği, 1.407 uygulamanın ise en az beş üçüncü parti gömülü reklam kütüphanesi içerdiği ortaya çıktı.
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