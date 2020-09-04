Qualcomm, 5G'yi Giriş Seviyesi Cepler İçin Snapdragon 4 Serisine Taşıyor

Qualcomm, 5G destekli mobil işlemci Snapdragon 690'ı haziranda tanıtmıştı. 6 serisine ait bu işlemciyle kalmayan firma, 5G bağlantı desteğini 4 serisine de getireceğini bugün duyurdu.
Snapdragon 4 serisine 5G desteğinin gelmesi 2021'in başında gerçekleşecek, ancak bunun dışında çok fazla bilgi verilmedi. Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, firmanın Snapdragon 4 serisi işlemcisini kullanan bir telefon tanıtmayı ve bu konuda ilk olmayı planladıklarını söylüyor. Motorola ve Oppo da Qualcomm'un bu yeni işlemcisiyle ilgili planları desteklediklerine dair açıklamalar yaptılar.
5G destekli yeni 4 serisinin hangi fiyat seviyesinde olacağı bilinmiyor, ancak 4 serisi Nokia 4.2 gibi telefonların 139 dolar gibi uygun fiyatlara satıldığını hatırlatalım. Buradaki önemli bir nokta ise 4 serisi yonga setlerinin muhtemelen sadece alt-6 5G ağında çalışacak olması ve mmWave'i desteklemeyecek olması.
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