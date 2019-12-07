Qualcomm Snapdragon 865'te Neler Var?

Snapdragon, Qualcomm'un deyişiyle "5G ile yüklü" olarak geliyor. Peki, 2020'nin başından itibaren amiral gemisi telefonlara girecek olan işlemcide başka neler var?
Samsung Galaxy S11, Note 11, LG G9, OnePlus 8, Google Pixel 5 gibi üst düzey telefonların Snapdragon 865 ile geleceğine kesin gözle bakılıyor. Hawaii'deki Snapdragon Tech Summit'te tanıtılan işlemci, 5G hızını geliştirmeye, fotoğraf ve video kalitesini iyileştirmeye odaklanıyor.
Snapdragon 865'in teknik özelliklerine yakından baktığımızda, yonga setinin Kryo 585 CPU, Adreno 650 GPU, Spectra 480 ISP ve Hexagon 698 işlemci ve bir sensör hub'dan oluştuğunu görüyoruz. 2,84GHz hızına çıkabilen işlemci, Qualcomm'a göre yüzde 20 daha yüksek grafik performansı sunuyor. Güç verimliliği ise iddiaya göre yüzde 35'e kadar çıkıyor.
Snapdragon 865, 5G bağlantısı üzerinden 7,5Gbps'lik indirme hızına ulaşabiliyor. Karşıya yükleme hızı ise ideal koşullarda 3Gbps'yi bulabiliyor.
Qualcomm Spectra 480 Image Signal Processor, megapiksel sayısını 200MP'e çıkarıyor. Tabi ki bu, hemen 200MP'lik telefonlar göreceğiniz anlamına gelmiyor. Bu yeteneği kullanmak, üreticilerin tercihine bağlı. Yeni işlemci, gerçek zamanlı olarak Dolby Vision kaydı yapabiliyor ve HGL biçimini destekliyor.
Son olarak işlemcinin 4K 120fps ağır çekim videoları desteklediğini de söyleyelim.
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