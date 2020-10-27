Razer Ornata V2 İnceleme

Razer, ne yapıyorsa kaliteli yapıyor. Şirketin daha önce pek çok ürünün inceledik ve aklımızda kalan bazı önemli ürünleri var. Razer Basilisk faresi, Razer Karaken kulaklıkları ve elbette klavye serisi. Bunlardan Razer Ornata Chroma'yı daha önce incelemiştik, bu defa ise elimizde yeni sürüm Ornata V2 oyuncu klavyesi bulunuyor.
Razer Ornata V2, hem profesyonel kullanımda hem günlük kullanımda rahatlıkla kullanılabilecek fazlasıyla ergonomik modellerden biri. Klavyede yayvan yapılar yerine daha derli toplu bir görünümün peşinde olan, ancak bilek yastığı olmazsa da olmaz diyenlerin kalemi.
Razer, bu klavyesinde Mecha-Membrane tasarımına geri dönüyor. Bu tarzı 2016 yılında tanıtan ve böylece Membran lastik kuvvet (rubber dome) tasarımının en beğenilen karakteristiklerini mekanik klavye teknolojisinin avantajlarıyla bir araya getirmeyi başaran Razer, Ornata V2 ile de aynı anda hem yumuşak ve konforlu dokunuş hissini hem de hızlı ve dokunsal klik sesini her bir tuşta vermeyi bir kez daha başarmış.
Zaten anahtarlarıyla ünlü olan Razer, Hybrid Mecha-Membrane Switch sistemi ile bu klavyede de hem oyuncuya hem uzun süreli yazı yazana ayrı keyif sağlamasını bilmiş. Sağ tarafta sonsuz kaydırma tekerleği entegrasyonu ile ses kontrolünü kolaylaştırması beğendiğimiz yanlarından olurken, klavyede ayrıca 3 medya tuşu da yer alıyor ve bununla beraber özel medya kontrolleri sunuyor. Bunlarla ilgili ayarlamaları ve makro atamaları gibi klavye ile ilgili daha fazla ayarlamayı Razer Synapse 3 yazılımı ile programlayabiliyorsunuz.
Bu arada klavyede tabii ki RGB ışıklandırma söz konusu. RGB ışık ve desenlerle klavyeyi donatabiliyorsunuz. Hatta oyuna özel profillerle ışıklandırmanız da mümkün. Bunun için yine Synapse 3 yazılımına başvurmanız gerekecek. Yazılım üzerinden Apex Legends ve Fortnine gibi popüler oyunlara özel profiller hazırlayabiliyorsunuz.
Razer Ornata V2'nin elimizdeki modeli İngilizce Q şeklindeydi, fakat Razer'dan aldığımız bilgiye göre elbette Türkiye'de bu cihazı Türkçe Q dil seçeneği ile de bulabileceksiniz. Fakat her 2'sinde de Enter tuşunun küçük olacağı bilgisini verelim. Eğer bizim gibi büyük Enter tuşuna alıştıysanız, bu sizi bir alışma yolculuğuna çıkaracak minik bir sorun, fakat bunun dışında klavyenin memnun kalmayacağınız bir yanı olacağını düşünmüyoruz ancak elbette bu ne istediğinize bağlı olarak değişebilir. Belki mesela takılabileceğiniz noktalardan biri, Caps Lock ve Num Lock bildirim ışıklandırmalarının, alıştığımız yeriyle numerik tuş takımı üzerine değil de, ok tuşlarının üzerine konumlandırılması olabilir.
Bu arada bir diğer küçük bilgi: Klavyede güzel bir kablo yönetimi kullanılmış. Böylece klavyenin kablosunu masanın sağından mı, solundan mı, yoksa monitörün altından mı geçirdiğinize bağlı olarak, kablo kanallarından birini seçerek dağınıklığı minimize edebiliyorsunuz.
Sonuç
Sonuç olarak Razer Ornata V2, hem günlük hayatta hem oyunlarda severek kullanabileceğiniz bir klavye olabilir. Elbette daktilo benzeri tıkır tıkır bir mekanik klavye arıyorsanız sizi mutlu etmeyecektir, zira dediğimiz gibi bu klavye hibrit bir sistemi gözetiyor ve yumuşak bir yazı yazma deneyimi ile hızlı performansı aynı potada eritiyor. Ancak bu türde bir klavye arayanların tam kalemi olduğunu tekrar edebiliriz. Razer Ornata V2'nin fiyatı ise 840 TL dolaylarında. Farklı sitelerde kampanyalar da yakalayabilirsiniz.
CHIP Online Notu: %90
+ Etkili performans
+ RGB ışıklandırma
+ Kutu içeriği
+ Brown anahtarlar
+ Kablo yönetimi
- Enter tuşu çok küçük
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