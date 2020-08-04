Redmi 9 Prime, Güçlü Pili ve Dört Kamerasıyla Tanıtıldı

Xiaomi, uygun fiyatlı telefon serisi Prime'ın en son üyesi Redmi 9 Prime'ı duyurdu. Yeni telefon, alt seviye olmasına rağmen dörtlü arka kamerayla gelmesiyle dikkat çekiyor.
"Aura 360 Design" olarak tanımlanan bir tasarıma yer veren Redmi 9 Prime, 6,53 inç Full HD+ ekranla geliyor. Sekiz çekirdekli Helio G80 işlemciye sahip olan cihaz, 4GB LPDDR4X RAM'e ve microSD ile 512GB eklenebilen 64GB/128GB depolama alanına sahip.
Kameralara geldiğimizde, Redmi 9 Prime'un arka yüzünde 13MP yapay zeka destekli ana kamera, 8MP ultra geniş kamera, 2MP derinlik sensörü ve 5MP makro lens bulunuyor. Önde ise 8MP ön kamera yer alıyor. 5.020mAh kapasiteli güçlü bir pille gelen cihaz, 18W hızlı şarjı destekliyor. Bununla birlikte kutudan 10W gücünde bir şarj cihazı çıkıyor.
3,5mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.0, kızılötesi gibi özelliklere de yer veren telefon, şu renk seçeneklerini önünüze sunuyor: Space Blue, Mint Green, Sunrise Flare ve Matte Black. Redmi 9 Prime'ın 64GB modelinin fiyatı yaklaşık 133 dolar, 128GB modelinin fiyatı ise 160 dolar.
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