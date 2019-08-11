Rekortmen Yönetmenler Wolverine'in Peşinde!
Dünyanın en çok izlenen filmlerinden bazılarının yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenen dev isimler, şimdi de Wolverine için kolları sıvayabilir!
- Barış Terun
Fox ve Disney arasındaki anlaşma, yakın zamanda Disney'in X-Men karakterlerini Marvel Sinematik Evreni'ne dahil etmesine olanak tanıyor. X-Men'in açık ara en popüler isminin Wolverine olduğu tartışılmaz bir gerçek. Wolverine, yakın zamanda Disney-Marvel ortaklığına transferini tamamlayacak.
Şimdi de asıl bomba gelişmeye değinelim: Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War ve dünyanın en çok gişe hasılatı elde eden Avengers: Endgame'de yönetmenlik ve yapımcılık görevi üstlenen Joe ve Anthony Russo, gelecekte Disney çatısı altında çekilecek yeniden çevrim Wolverine'nin yönetmenlik, senaristlik ve yapımcılık sıfatlarını arzuladıklarını açık bir biçimde stüdyolarla paylaştılar. Bu arzularının gerçeğe dönüşme ihtimali de, düşük görünmüyor.
Wolverine bu aralar fazlasıyla revaçta: Ne de olsa koltuk boşaldı. DC Genişletilmiş Evreni'nin en başarılı filmi Aquaman'in yıldızı Jason Momoa ve American Horror Story ve X-Men serisi ile tanıdığımız Evan Peters şimdiden Wolverine rolüne talip oldular. Gerçi bu ifadeler Jason Momoa ve Warner Bros-DC Comics arasındaki ortaklığı zedeleyebilir.
Russo kardeşler, Wolverine'in başka bir zamandaki uyarlamasını sinemaya uyarlamak istiyor. Bize düşen ise stüdyolar arasındaki anlaşmayı takip etmek oluyor.
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