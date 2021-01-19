Renaul 5 Efsanesi, Şaşırtıcı Bir Modelle Geri Dönüyor!

Renault'nun ikonik modellerinden biri, hiç kuşkusuz Renault 5'dir. Fransız otomotiv devi, bu modeli ilk kez 1972 yılında piyasaya sürmüştü Renaul 5 o kadar tutuldu ki, üretimi 1996 yılına kadar sürdü. Üstelik aradan geçen 24 yılda, otomobilin sadece 2 sürümü oldu. İlk sürüm 1972 ve 1984 yılları arasında yaşamayı başardı. İkinci sürüm ise, 1984 ve 1996 yılları arasında Renault 5 hayranlarının göz bebeği oldu.
Ama Renaul 5 efsanesi üretimler birlikte bitmedi. Bugün halen eski modelleri toplayan, restore eden ve hatta kullanmaya devam eden çok sayıda Renault 5 hayranı bulunuyor. Bu hayranlar, sosyal medya üzerinden de iletişim halinde ve sık sık Renaul 5 temalı etkinlikler düzenlemeyi ihmal etmiyorlar.
Ve Renault 5 Geri Dönüyor
İşte bu Renaul 5, şimdi geri dönmeye hazırlanıyor. Ama bu kez tamamen elektrikli olarak...
Renault, geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni Renault 5 prototipi ile ikonik otomobilin hayranlarını bir kez daha heyecanlandırmayı başardı.
Tanıtımı yapılan yeni Renault 5, hem ilk Renault 5 sürümünden, hem de ikinci sürümden izler taşıyor. Ama otomobil, yine de gelecekçi bir görünüme sahip durumda. İlk bakışta, arkada yazan "5" rakamı dikkat çekiyor. Bu rakam, tarihi Renault logosunun içine yerleştirilmiş durumda. Bu logo ise, iki arka LED far arasında uzanan bir şerit üzerinde bulunuyor.
Köşeli LED farlar, yine klasik Renault 5 tasarımını hatırlatıyor. İki far arasında yer alan ince bir kaput - tampon ayrım çizgisi dışında, ön kısım oldukça sade bir görünüm sunuyor.
4 kapılı hatchback'in 2 ön kapısında açma kolları rahatlıkla görünüyor. Ancak arka kapılar için açma kolları gizlenmiş durumda ve dışarıdan bakılınca fark edilemiyor.
Klasik Renault 5 tasarımında ön kaputta bulunan havalandırma delikleri, yeni Renault 5'de de kendine yer bulmuş. Ama bu kez bu bölümün görevi, şarj portuna ev sahipliği yapmak. Aracın şarj edilmesi için kablo bağlantısı, işte bu bölümden yapılıyor.
Renault, yeni Renault 5'in iç tasarını hakkında henüz bir detay paylaşmış değil. Ama yayınlanan görüntülerin birinde, göstergelerin HUD stili bir cam panel içinde bulunduğunu görebiliyoruz.
Peki yeni Renault 5'in güç ünitesi hakkında ne biliyoruz? Ne yazık ki henüz hiçbir şey. Ama bu durum, bazı tahminler yapmamızı da engellemiyor. Öncelikle şundan eminiz; araç Renault - Nissan'ın yeni CMF-EV platformu üzerinde inşa ediliyor. Bu platformu ilk kez, Nissan Arriya'da görmüştük. Platform, önden çekiş sağlayan tek motor veya 4 çeker çift motor kullanım imkanı sunuyor.
Kötü haber ise, yeni elektrikli Renault 5'e sahip olmak için biraz beklemek zorunda olmamız. Araç şu anda sadece bir prototip. Piyasaya sürülmesi ise, Renault'nun açıklamalarına bakılırsa en erken 2025 yılında gerçekleşecek. O zamana kadar, Renault 5 efsanesinin geri dönüşü hakkında çok daha fazla detayın paylaşılacağını umuyoruz. O zamana kadar, buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz büyüleyici Renault 5 fotoğraflarına göz atmanızı öneriyoruz...
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