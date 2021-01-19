Renaul 5 Efsanesi, Şaşırtıcı Bir Modelle Geri Dönüyor!

Renault'nun 24 yıl boyunca hayatını sürdüren ve gerçek bir efsane haline gelen modeli Renault 5, geri dönmeye hazırlanıyor. Ama bu kez çok farklı bir Reanult 5 bizi bekliyor. İşte yeni Renault 5 hakkında tüm bildiklerimiz ve büyüleyici kareler...

19 Ocak 2021 01:30