Renaul 5 Efsanesi, Şaşırtıcı Bir Modelle Geri Dönüyor!

Renault'nun 24 yıl boyunca hayatını sürdüren ve gerçek bir efsane haline gelen modeli Renault 5, geri dönmeye hazırlanıyor. Ama bu kez çok farklı bir Reanult 5 bizi bekliyor. İşte yeni Renault 5 hakkında tüm bildiklerimiz ve büyüleyici kareler...

Renaul 5 Efsanesi, Şaşırtıcı Bir Modelle Dönüyor
Klasik Renault 5 işte böyle görünüyorduVikipedi

Renault'nun ikonik modellerinden biri, hiç kuşkusuz Renault 5'dir. Fransız otomotiv devi, bu modeli ilk kez 1972 yılında piyasaya sürmüştü Renaul 5 o kadar tutuldu ki, üretimi 1996 yılına kadar sürdü. Üstelik aradan geçen 24 yılda, otomobilin sadece 2 sürümü oldu. İlk sürüm 1972 ve 1984 yılları arasında yaşamayı başardı. İkinci sürüm ise, 1984 ve 1996 yılları arasında Renault 5 hayranlarının göz bebeği oldu.

Ama Renaul 5 efsanesi üretimler birlikte bitmedi. Bugün halen eski modelleri toplayan, restore eden ve hatta kullanmaya devam eden çok sayıda Renault 5 hayranı bulunuyor. Bu hayranlar, sosyal medya üzerinden de iletişim halinde ve sık sık Renaul 5 temalı etkinlikler düzenlemeyi ihmal etmiyorlar.

Ve Renault 5 Geri Dönüyor

İşte bu Renaul 5, şimdi geri dönmeye hazırlanıyor. Ama bu kez tamamen elektrikli olarak...

Renault, geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni Renault 5 prototipi ile ikonik otomobilin hayranlarını bir kez daha heyecanlandırmayı başardı.

Tanıtımı yapılan yeni Renault 5, hem ilk Renault 5 sürümünden, hem de ikinci sürümden izler taşıyor. Ama otomobil, yine de gelecekçi bir görünüme sahip durumda. İlk bakışta, arkada yazan "5" rakamı dikkat çekiyor. Bu rakam, tarihi Renault logosunun içine yerleştirilmiş durumda. Bu logo ise, iki arka LED far arasında uzanan bir şerit üzerinde bulunuyor.

Köşeli LED farlar, yine klasik Renault 5 tasarımını hatırlatıyor. İki far arasında yer alan ince bir kaput - tampon ayrım çizgisi dışında, ön kısım oldukça sade bir görünüm sunuyor.

4 kapılı hatchback'in 2 ön kapısında açma kolları rahatlıkla görünüyor. Ancak arka kapılar için açma kolları gizlenmiş durumda ve dışarıdan bakılınca fark edilemiyor.

Klasik Renault 5 tasarımında ön kaputta bulunan havalandırma delikleri, yeni Renault 5'de de kendine yer bulmuş. Ama bu kez bu bölümün görevi, şarj portuna ev sahipliği yapmak. Aracın şarj edilmesi için kablo bağlantısı, işte bu bölümden yapılıyor.

Renault, yeni Renault 5'in iç tasarını hakkında henüz bir detay paylaşmış değil. Ama yayınlanan görüntülerin birinde, göstergelerin HUD stili bir cam panel içinde bulunduğunu görebiliyoruz.

Peki yeni Renault 5'in güç ünitesi hakkında ne biliyoruz? Ne yazık ki henüz hiçbir şey. Ama bu durum, bazı tahminler yapmamızı da engellemiyor. Öncelikle şundan eminiz; araç Renault - Nissan'ın yeni CMF-EV platformu üzerinde inşa ediliyor. Bu platformu ilk kez, Nissan Arriya'da görmüştük. Platform, önden çekiş sağlayan tek motor veya 4 çeker çift motor kullanım imkanı sunuyor.

Kötü haber ise, yeni elektrikli Renault 5'e sahip olmak için biraz beklemek zorunda olmamız. Araç şu anda sadece bir prototip. Piyasaya sürülmesi ise, Renault'nun açıklamalarına bakılırsa en erken 2025 yılında gerçekleşecek. O zamana kadar, Renault 5 efsanesinin geri dönüşü hakkında çok daha fazla detayın paylaşılacağını umuyoruz. O zamana kadar, buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz büyüleyici Renault 5 fotoğraflarına göz atmanızı öneriyoruz...

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei FreeBuds Studio

Casper Nirvana X500 inceleme

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 20 Ocak 2021 kataloğunda uygun fiyatlı Dijitsu TV fırsatı sizi bekliyor
A101 21 Ocak 2021 aktüel kataloğunda OPPO cep telefonu, HI-LEVEL TV sürprizi
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
Grip Hakkında Bir İyi Haber; Bir de Oldukça Kötü Haber Geldi
Casper Excalibur ile Valorant Turnuvası Başladı!
Reklam yasağına 1 gün kala Instagram ve Facebook'tan Türkiye kararı
Western Digital'den Yeni SSD Serisi Geldi
NASA, InSight Aracı ile "Mars'ı Delme" Görevinin Başarısız Olduğunu Duyurdu

 

 