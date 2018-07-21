Rusya'nın siber saldırıları sürüyor...
Microsoft, Rusya'nın ABD'ye karşı siber saldırılarının devam ettiğini ileri sürdü!
Bir Microsoft Yöneticisinin söylediğine göre, Başkan Trump'ın birkaç gün önce söylediğinin aksine Rusya hâlâ ABD'ye karşı siber saldırılarını sürdürüyor. Müşteri güvenliği ve güveni Microsoft VP'si Tom Burt'ün söylediğine göre ekibi, 2018 yılında göreve gelmek için mücadele eden üç adayı hedefleyen özel phishing saldırıları buldular.
Burt, ekibinin bu bulgusunu Aspen Security Forum (Aspen Güvenlik Forumu) sırasında konuşmada bulunduğu bir panelde duyurdu ve ekibinin, yeni kampanyayı, Rusya'nın en büyük ülke dışı istihbarat servisi olan GRU tarafından yönetildiğini düşündükleri bir gruba takip ettiklerini söyledi. Başka bir deyiş ile bu üç aday, DNC ve Hillary Clinton'ın Başkanlık kampanyasını hedefleyen grup tarafından hedeflenmiş durumdalar.
ABD, kısa bir süre önce 12 adet Rus GRU görevlisini suçlamıştı ve bunların 11'i, DNC'yi hacklemek ve partinin e-postalarını 2016 seçimlerini etkilemek amacıyla yayınlamak ile suçlanıyor.
Suçlamada ismi geçen son GRU görevlisi ise seçim kuruluna ve seçim yazılımını yazan firmaların sistemlerine giriş yaparak yarım milyon oy verenin bilgilerini çalmakla suçlanıyor.
Burt, Microsoft'un bulgularını kamuya açıklasa da, hedefleri ve partilerini güvenlik sebebiyle açıklamayı reddetti. Ancak bu isimlerin "öne çıkan adaylar" olduklarını ve "tekrar seçilmek için yarıştıklarını" söyledi. İki parti de adaylarının hedef olduğunu doğrulamazken, DNC temsilcisi Xochitl Hinojosa, BuzzFeed News ile yaptığı görüşmede "Ruslar 2016'da demokrasimize saldırdılar ve 2018'de, 2020'de ve daha ilerisinde de bir tehdit olduklarını biliyoruz" cümlesini kurarken, Başkan'ın durumu yeterince ciddiye almıyor olmasının üzücü olduğunu da sözlerine ekledi.
Levent Öztürk
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