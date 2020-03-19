Türkiye'de Corona Virüs'ten 3. Ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milletvekillerinin Corona Virüs (Covid-19) ile ilgili sorularını yanıtladığı TBMM oturumunda, Türkiye'de görülen Corona Virüs kaynaklı üçüncü ölümün gerçekleştiğini doğruladı. Bugün pek çok yayında, emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın Corona salgını nedeniyle hayatını kaybettiği haberleri yer almıştı. Sağlık Bakanı'nın açıklaması da, bu haberleri doğruladı.
Fahrettin Koca, konu ile ilgili şunları söyledi:
"Net ifade etmek istiyorum. 4 gün önce eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Gelir gelmez karantinaya alınıyor. Yaklaşık 6 saat sonra da hasta kabul ediliyor. O dönemde yapılan test negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu, özellikle giderek yaygınlaşınca KOAH olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Bu taramada eşi dahil pozitif çıkanlar oldu.
Böyle bir vakada başta negatif, sonrasında pozitif olur mu, olabilir. Başta pozitif olup ve yoğun bakımda yatan, 3 gün sonra negatif olan, 7 gün sonra negatif olan vakamız da var. Aytaç Yalman'la birlikte hayatını kaybeden vaka sayımız 3 kişi oldu. Bu taramaları ve testleri çok yoğunlaştırmış olacağız."
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