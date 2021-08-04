Sahibinden'de en çok hangi araçlar ilan verildi, hangileri görüntülendi?

Sahibindex Vasıta raporu Temmuz sonuçları açıklandı. En fazla ilan verilen araçlar, en fazla ilan verilen fiyat aralığı, en çok görüntülenen markalar ve daha pek çok detay listelendi.