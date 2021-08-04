Sahibinden'de en çok hangi araçlar ilan verildi, hangileri görüntülendi?

sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Vasıta raporuna göre Temmuz ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi Otomobil oldu. Otomobili; Minivan & Panelvan, Arazi/ SUV & Pick-up, Motosiklet ve Ticari Araçlar takip etti.
Marka & Model sıralamasında ilk sırada Renault – Clio ve Volkswagen Passat yer aldı. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayının lideri olan Opel – Astra ise listede üçüncü oldu. Sıralama Renault – Megane ve Ford - Focus ile devam etti.
Temmuz ayında en çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası değişmedi ve geçtiğimiz yıl da olduğu gibi ilk sırayı yine Nissan aldı.
Otomobillerde En Çok İlan Verilen Modeller
- Renault Clio - %4,4
- Volkswagen Passat - %4,4
- Opel Astra - %4,2
- Renault Megane - %3,9
- Ford Focus - %3,7
sahibindex Vasıta raporuna göre Temmuz ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi. 2020 yılının Temmuz ayında ilan sayısı ile lider olan 2015 model otomobiller bu yıl, 2016 model otomobiller ile birinciliği paylaştı.
Otomobilde En Çok İlan Verilen Model Yılı
- 2016 - %7,6
- 2015 - %7,6
- 2017 - %7,3
- 2012 - %7,1
- 2013 - %6,4
Geçtiğimiz senenin Temmuz ayına oranla 2 puan düşüş görüldü ve tüm ilanlar arasında araçların %33,5'i 0 – 100bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların %25,4'ü 50.000 - 100.000 TL aralığında satışa sunuldu, bu oran geçtiğimiz yıl ise %33,4 olarak belirlenmişti.
Otomobilde En Çok İlan Verilen Fiyat Aralığı (TL)
- <= 50.000 - %10,6
- 50.000 - 100.000 - %25,4
- 100.001 - 150.000 - %24,2
- 150.001 - 200.000 - %15,7
- 200.001 - 250.000 - 8,0
- 250.001 - 300.000 - %5,3
- + 300.000 - %10,9
sahibinden.com'da Temmuz ayında ilan bakanların en çok ilgisini çeken otomobil, geçtiğimiz sene olduğu gibi Volkswagen marka otomobiller. Sıralama ise değişmiyor ve Volkswagen'i Renault, BMW, Opel ve Ford takip ediyor.
Otomobilde En Çok Görüntülenen Markalar
- Volkswagen - %12,6
- Renault - %11,5
- BMW - %8,2
- Opel - %6,9
- Ford - %6,8
Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 10 dakika 3 saniye.
sahibinden.com'un Temmuz ayı verilerine göre satılık otomobil ilan fiyatları %2,6 arttı.
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