Samsung'dan 2022 Yılı Galaxy A Serisi İçin "Süper Kamera" Kararı

Samsung'un Galaxy A serisi reklamlarında kullandığı jingle'ı duyduysanız, "harika kamera" terimine oldukça aşinasınızdır. Bu, Samsung'un düşük ve orta sınıf akıllı telefonları için pazarlama kampanyasının hayati bir parçasını oluşturuyor.
Galaxy A serisi, Samsung için inanılmaz derecede iyi iş çıkardı. Şirket, bu kategoride çıtayı yükseltmeye devam ediyor ve uygun fiyatlarla harika özellikler sunuyor. Görünüşe göre Samsung, şimdi de 2022 yılında tanıtacağı tüm Galaxy A serisinin daha iyi bir kameraya sahip olmasını istiyor.
Ne Olmuştu?
2021 Galaxy A serisi piyasaya sürülmeden önce Samsung'un bazı modellere optik görüntü sabitleme (OIS) desteği getirebileceği söyleniyordu. Bu özellik, daha önce şirketin sadece amiral gemisi cihazlarıyla sınırlıydı.
OIS'i orta sınıf cihazlara getirmek, uygun fiyatlı cihazları satın alan müşterilerin çok daha iyi bir kamera deneyimi elde edebilmeleri anlamına gelirken, 2021 serisinde Galaxy A52 ve Galaxy A72 gibi bazı premium modellerde de OIS özelliğini görmüştük.
Ne Olacak?
Şimdi de Samsung'un 2022 yılı Galaxy A serisinin tamamına optik görüntü sabitleme özelliğini getirmeyi planladığı söyleniyor. Eğer bu doğru olursa, 2022 yılında raflarda yer alacak olan her Galaxy A serisi akıllı telefon modelinde OIS desteği yer alacak ve bu da rekabette yeni bir boyut açacak.
Samsung'un geçtiğimiz haftalarda düzenlediği lansmanta tanıtılan Galaxy A22 de gelecek için önemli bir ipucu niteliğinde. Zira bu telefonda OIS desteğinin yer aldığını gördük. Bu da yeni seri Galaxy A akıllı telefon modellerinde OIS'in artık fiks özellik olacağı anlamı taşıyor.
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