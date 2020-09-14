Samsung, 23 Eylül'de Bir Unpacked Tanıtım Etkinliği Daha Yapacak

Bu seneki iki Unpacked etkinliğini tamamlayan Samsung, 23 Eylül'de ek bir tanıtım daha yapmayı planlıyor. Samsung'un ABD sitesine göre bu etkinlik "tüm hayranları" ilgilendiriyor.
Etkinlikte neyin tanıtılacağı bilinmiyor ancak akla ilk olarak Galaxy S20 Lite (veya Galaxy S20 Fan Edition) geliyor. Bu iki telefonun aynı cihaz olup olmadığı henüz bilinmiyor, ancak iki ismin de firmanın resmi sayfalarında veya belgelerinde geçtiği keşfedilmişti.
Önceki raporlara göre bu telefon, Galaxy S20 serisinin 120Hz ekran ve Snapdragon 865 işlemci gibi bazı özelliklerini koruyacak. Buna karşın ekran çözünürlüğünün 1080p ile sınırlı olacağı söyleniyor. Cihazın en belirleyici özelliklerinden biri olan fiyatı ise gizemini koruyor.
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