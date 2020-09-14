Samsung, 23 Eylül'de Bir Unpacked Tanıtım Etkinliği Daha Yapacak

Samsung, 23 Eylül'de bir tanıtım daha yapmaya daha hazırlanıyor. Peki ama Koreli dev bu tanıtımda ne tanıtacak. Tahminler, uzun zamandır beklenen bu telefonu gösteriyor.