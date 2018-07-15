Samsung, Apple'ın Kalesini "Yıktı"
Samsung, uzun yıllardır iPhone'un egemenliğinde olan önemli bir Apple kalesini bu kez ele geçirmeyi başardı!
Apple iPhone uzun zamandır Hollanda'nın iş ortamında en çok kullanılan telefon konumunda bulunuyordu ve Apple'ın kalelerinden biri olarak kabul ediliyordu. Ancak Samsung, geçtiğimiz yıl bu alanda liderliği eline geçirdi. Computer Profile'ın yayınladığı en son araştırma raporuna göre Hollandalı birçok şirket iPhone kullanımını azaltıyor, bu da sıradaki ilk rakip olan Samsung'un işine yarıyor.
Computer Profile düzenlediği ankete en az elli çalışanı olan yaklaşık beş bin Hollandalı şirketi dahil etti. Toplanan verilere bakılırsa 2016'da çalışanların %43'ü iPhone kullanıyordu, Samsung ise %34.6 oranına sahipti. Sadece bir yıl sonra avantaj Samsung'un eline geçti. Şu an Hollandalı çalışanların %48.7'si Samsung telefonlar kullanıyor. iPhone da aslında değer kaybetmedi, ancak %44.5'e tırmanması liderliği korumasına yetmedi.
Samsung'un yükselişi arkasındaki diğer bir sebep ise Microsoft'un mobil piyasasında çöküşü oldu. 2015'te çalışanların %20'si Microsoft cihazlar kullanıyordu, tam da bu zaman diliminde şirket mobil ürünlerine desteği kesmeye başlamıştı. Microsoft'un bıraktığı piyasa payı büyük oranda Samsung'a kaydı.
Özellikle Samsung Note serisi hareket halinde çalışmayı mümkün kılması sebebiyle işletmeler tarafından çok tercih ediliyor. Yeni Galaxy Note 9'un önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Ali Ruhi Öztürk
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