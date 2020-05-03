Samsung, Aynı Anda 3 Önemli Servisini Kapatma Kararı Aldı

Samsung, 3 önemli servisini aynı anda kapatma kararı aldı. Son tarih olarak ise 1 Haziran 2020 verildi.

  • Ercan Uğurlu
Samsung, Aynı Anda 3 Önemli Servisini Kapatıyor

Samsung akıllı telefonlarda kullanılan 3 önemli hizmeti sonlandıracağını açıkladı. Şirket artık MirrorLink, Care Mode ve Find My Car uygulamalarını desteklemeyecek. Son tarih ise 1 Haziran 2020 olarak açıklanmış.

Samsung cihazları 2014 yılından bu yana MirrorLink desteği veriyordu. MirrorLink, otomobil ve akıllı telefon bağlantısı için yaygın olarak kullanılan bir standart, ancak görünüşe göre Samsung, bu uygulamanın çok kullanılmadığını düşünüyor olacak ki, MirrorLink desteğini sonlandırıyor. Bundan sonra kullanıcılar MirrorLink yerine Samsung akıllı telefonları içinde yer alan yerleşik uygulamayı kullanabilirler.

Ancak öte yandan halihazırda bu uygulamaya sahip kullanıcılar kullanmayı sürdürebilecekler, ancak cihazlarını fabrika ayarlarına döndürürlerse veya yeni bir araca bağlanmaya kalkarlarsa, özelliği kaybedecekler. Yeni kullanıcılar ise bu uygulamaları 1 Haziran 2020 sonrasında Google Play Store'da bulamayacaklar.

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