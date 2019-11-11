Samsung'un Bir Uygulaması Daha 1 Milyarı Geçti!

Samsung'un e-posta uygulaması, Google Play Store üzerinde 1 milyar indirmeyi geçerek Samsung Internet'in ardından bu başarıya ulaşan firmanın ikinci uygulaması oldu. Firmanın en popüler birinci-parti uygulaması Samsung Internet yaklaşık bir yıl önce 500 milyon yüklemeyi geçmesinin ardından bu yıl Şubat ayında 1 milyar noktasına ulaşmıştı.
Her ne kadar bu sayılar etkileyici gözükse de, uygulamaların her ikisinin Galaxy cihazlarında yüklü olarak geldiklerini ve her iki uygulamanın yüklemelerinin de büyük bir kısmını bunların oluşturduğunu hatırlamakta fayda var. Ayrıca Samsung'un uygulamalarının bazılarını seçili piyasalarda Galaxy Store üzerinden dağıtıyor olmasından kaynaklı olarak gerçek yükleme miktarının daha da fazla olması da mümkün.
Samsung e-posta pek çok özelliğe sahip kullanışlı bir uygulama olsa da çoğu kullanıcının yüklü olarak gelen Gmail uygulamasını kullanmasından kaynaklı pek ilgi görmüyor. Koreli devin e-posta istemcisi hem kişisel hem de iş hesapları ile iyi çalışıyor ve Exchange ActiveSync (EAS), S/MIME şifreleme, SPAM yönetimi ve benzeri özellikleri destekliyor. Eğer kullanıcılar Samsung'un One UI tasarımına sahip bir e-posta uygulaması istiyorlarsa, tek seçenekleri bu uygulama oluyor.
Bu etkileyici yükleme sayılarına rağmen Samsung e-posta'nın geleceği çok parlak görünmüyor. Kısa bir süre önce Microsoft ve Samsung arasında kurulan ortaklığın ardından Microsoft'un Android uygulamaları, Galaxy cihazlarında Samsung'un birinci parti önerilerinin pek çoğunun yerini alıyor. Microsoft'un Outlook uygulaması kısa bir süre önce S-Pen desteği aldı ve gelecekte Samsung e-posta uygulamasının yerini almaya bir adım daha yaklaştı.
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