Samsung'dan "En Hızlı Şarj" Geliyor!

USB Power Delivery standardını temel alan Samsung Galaxy Note 10 Plus ve Galaxy A70, 25W çok hızlı kablolu şarj ile gelmişti. Firma şimdi ise 25W kablolu şarjı destekleyen bir taşınabilir pil üzerinde çalışıyor.
Samsung'un şu an sattığı 10.000mAh kapasiteli bir taşınabilir şarj aleti var, ancak bu aletle 15W hızlı şarj ve 9W kablosuz şarj yapabiliyorsunuz. Yeni kablosuz şarj aleti, 10.000mAh kapasiteyi korurken, şarj hızını artırıyor. FCC onayını alan taşınabilir pilin sızan fotoğrafları, cihazın üzerinde iki USB-C portunun bulunduğunu gösteriyor.
Bugün itibariyle piyasada USB Power Delivery üzerinden 25W şarj sunan bir taşınabilir pil bulmanız oldukça zor. Samsung'un 25W destekli yeni taşınabilir şarj cihazını bir ay sonraki Tüketici Elektronikleri Fuarı'nda (CES) veya Şubat 2020'deki kendi Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor.
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