Samsung, Galaxy Xcover FieldPro Duyuruldu
Samsung, yeni "dayanıklı" akıllı telefonu Galaxy Xcover FieldPro'yu duyurdu.
- Ercan Uğurlu
Samsung, akıllı telefon pazarına kazandırmaya çalıştığı katlanabilir akıllı telefonlarının yanı sıra ayrıca dayanıklı akıllı telefonlar da üretiyor bilindiği gibi. Samsung'un bilinen serisi Galaxy XCover'a şimdi yeni bir model daha katan Samsung, Galaxy Xcover FieldPro'yla amiral statüsünde bir telefona imza atmış.
Samsung'un yeni dayanıklı akıllı telefonu olarak duyurulan Galaxy Xcover FieldPro, önemli özelliklere ev sahipliği yapıyor. Sert kaplamaları ile askeri standartlarda korumalı olan telefon, MIL-STD-810G standardına uygun olarak üretilmiş. Anti-shock ile IP68 derecesinde suya ve toza karşı dayanıklı olan Galaxy Xcover FieldPro, 5.1 inç büyüklüğünde ve 2560x1440 piksel çözünürlüğünde bir ekranın sahibi.
8 çekirdekli Samsung Exynos 9810 işlemciden güç sağlayan Galaxy Xcover FieldPro, 4 GB RAM kapasitesine ve 64 GB depolama alanına sahip. Telefonda ayrıca 51GB'a kadar microSD kart desteği de yer alıyor.
12 MP arka kamera bulunduran telefon, ön tarafta da 8 MP ölçüsünde bir ön kameraya yer vermiş.
Android O işletim sistemiyle çalışan Galaxy Xcover FieldPro, Bluetooth 5.0, NFC, 802.11ac Wi-Fi bağlantı özelliklerine ve 4500 mAh kapasitesinde bir bataryaya da sahip.
Galaxy Xcover FieldPro'nun ne zaman ve hangi fiyattan satışa sunulacağı ile ilgili bilgi ise verilmiş değil.
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