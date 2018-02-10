Samsung, ilk 3D Sinema LED Ekranını Tanıttı
Samsung, dünyanın ilk 3D Sinema LED ekranını piyasaya sürüyor!
Samsung, panel konusunda büyük atılımlar yapmayı sürdürüyor. CES 2018'de 146 inç boyutunda ilk modüler microLED televizyonu The Wall'u tanıtan Samsung, bu defa da dünyanın ilk 3D Sinema LED ekranını piyasaya sürdü.
Samsung, bir süredir halihazırda Sinema LED ekranlarını sinema salonlarına kullanıyordu. Sinema ekranları, projektörlere kıyasla kuşkusuz büyük avantajlar sunuyor. Renk, doygunluk ve kontrast noktasında projektörlerin görüntü performansından fazlasını sağlayan bu ekranlar, farklı markalar tarafından da kullanılıyor. Ancak Samsung, buna bir farklılık getiriyor ve artık bunu 3D filmlere de uyarlıyor. Yeni piyasaya sürdüğü 3D Sinema LED ekranıyla birlikte şimdi yüksek görüntü kalitesini 3D filmlerde de sağlayacak olan Samsung, böylece büyük bütçeli Hollywood filmlerine göz kırpıyor doğal olarak.
Parlaklık ve çözünürlükten ödün vermeyecek
Projektörlü sinema salonlarının en büyük açmazlarından biri 3D filmlerde kendini gösteriyor. 3D gözlük arkasından bakılan görüntüde kararma ve çözünürlük kaybı yaşanıyor ki bazı kullanıcılar bu sebeple filmleri 3D izlemek yerine 2D'yi tercih ediyorlar. Samsung'un geliştirdiği 3D Sinema LED ekran, tam olarak bu soruna el atıyor. 3D teknolojisini Sinema LED ekranına dahil eden Samsung, böylece parlaklık seviyesini koruyor ve çözünürlükten ödün vermiyor. Öte yandan ekrana salonun neresinden bakılırsa bakılsın, görüş açısına dayalı bir görüntü kaybı yaşatmadığı da söyleyen 3D Sinema LED ekran, böyle söylendiğinde oldukça cazip geliyor kuşkusuz.Tabii ki bunu denemeden öğrenemeyeceğiz.
Samsung 3D Sinema LED'lerin kademeli olarak sinema salonlarına yerleştirilmesi planlanıyor. Ancak bunun kısa vadede olmayacağını tahmin edebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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