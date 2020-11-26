Samsung, LCD Üretimi Konusunda Verdiği Kararı Ertelediğini Duyurdu

Samsung Display, geçtiğimiz sene LCD panel üretimini 2020'nin sonunda durdurmayı planladığı açıklamıştı, ancak şimdi bu planını biraz ertelemiş gibi görünüyor. Zira şirketten yapılan açıklama göre Samsung Display, LCD üretimini sonlandırmayı Mart 2021'e kadar ertelemiş.
Kapatmanın gecikmesinin arkasındaki sebep ise elbette mevcut COVID-19 salgını. COVID-19 salgını süresince LCD panellere olan talebin artması, şirketin de üretimi devam ettirme kararı almasına sebep olmuş. Ekipmanlarını satmak için çeşitli şirketlerle görüşen Samsung, alıcıları Şubat 2021'e kadar kesinleştirecek, akabinde de LCD üretimini mart ayında durduracak.
Samsung, şu an Güney Kore'deki Asan fabrikasında ve Çin'deki Suzhou fabrikasında LCD panelleri üretiyor. Güney Koreli şirketin LCD panellerinin üretimini sonlandırmak istemesinin arkasındaki sebep ise, artık LCD panellerden Quantum Dot (QD-OLED) ekranlara geçiş yapması.
Şirket, kısa bir süre önce QD-OLED işini daha genişletmek için 2025 yılına kadar yaklaşık 11.7 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı. Bununla beraber 2021'in 2'inci yarısına kadar ayda 30 bin QD-OLED panel üretebilecek. Bu rakam yılda 2 milyon 55 inç TV için yeterli, ancak bu rakam yılda 200 milyon TV satıldığı düşünüldüğünde oldukça az. Samsung, o neden bu kategorideki ağırlığını arttırmak için üzerindeki ek yüklerden kurtulmak istiyor.
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