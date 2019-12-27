Samsung, NEON ile Yapay İnsan Tanıtabilir

Samsung, bir süredir NEON adında bir proje ile merak uyandırıyor. Samsung'un Star Labs (Samsung Teknoloji ve İleri Araştırma Laboratuvarı) biriminin yönettiği proje şu ana kadar büyük bir sır altında yürütülüyordu. Ancak tanıtım tarihinin yaklaşmasıyla beraber Samsung ve Star Labs da suyu ısıtmaya başladı.
Koreli teknoloji devi Samsung, NEON için özel bir web sitesi hazırladı ve burada geri sayıma başladı. Öte yandan NEON resmi twitter hesabından da "Hiç yapay ? ile tanıştınız mı?" şeklinde mesajlarla tansiyonu yükseltmeye başlayan şirket, birkaç saat önce attığı tweet ile ise kafaları fena halde karıştırdı.
NEON = Artificial Human
NEON = ARTIFICIAL HUMAN— NEON (@neondotlife) December 27, 2019
Sadece birkaç saat önce NEON resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda "NEON = Artificial Human" şeklinde tanımlandı. Bu mesajdan hareketle, CES 2020'de Samsung'un ilk yapay insanını görebiliriz. Hatta böylesi bir tanıtım gerçekleşirse bu ilk elbette yalnızca Samsung için gerçekleşmeyecek. Ancak Samsung'un bu kadar bilim kurgu temalı ve gerçekçi bir çalışma ile karşımıza çıkacağından açıkçası şüpheliyiz. Şov amaçlı olabilir ancak daha ileri gidip gitmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.
NEON'un ne olacağına ilişkin farklı tahminler ise, Samsung'un halihazırda olan Bixby asistanının daha gelişmiş veya daha komplike bir versiyonu olabilir şeklinde olurken, atılan bir başka resmi tweet ise bunu yalanlıyor. NEON, projenin Bixby ile alakalı olmadığını ve hatta daha önce gördüğümüz hiçbir şeye de benzemediğinin altını çiziyor. Açıkçası bizler de oldukça meraklıyız.
CES 2020, 7 Ocak tarihinde Las Vegas'ta başlayacak. Sizce Samsung gerçekten de "yapay insan" tanıtır mı veya proje ne olabilir? Yorumlarınızı bekliyoruz.
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