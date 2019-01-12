Sevilen oyunlarda çalışan isim tekrar Valve'da
Half-Life, Portal ve Left 4 Dead gibi sevilen oyunlarda çalışan isim Valve'a geri döndü...
Erik Walpow, Double Fine Games'teki bir yıl süren görevinden sonra Valve'a tekrar katıldı. Daha önce Half-Life 2 Episode 1 ve 2, Portal 1 ve 2 ve Left 4 Dead dahil endüstri klasikleri üzerinde çalışmıştı. Kendisi Valve'dan Psychonauts devam oyunu üzerinde çalıştığı Double Fine Games'e katılmak için ayrılmıştı. Erik ayrıca 2005 yılında orijinal Psychonauts oyununun yazımında da çalışmıştı.
Adı, yeni yayınlanan Artefakt'ın kredilerinde Reddit kullanıcısı Trenchman tarafından fark edildi. Trenchman, Erik'in pozisyonunu doğrulamak için Gabe Newell'e e-posta gönderdi ve beklenen doğrulamayı aldı. Trenchman, Erik'in Artefakt ile ilgili herhangi bir çalışma yapmadığından emin olduğunu söylüyor. Erik, daha önce, orijinal Psychonauts üzerindeki çalışmasının ardından, on yıldan uzun bir süre boyunca Valve'da çalıştı. Valve'ı 2017'nin başlangıcına doğru terk etti, ancak şimdi şirkete geri döndü.
Erik'in, orjinali üzerinde çalıştığı ve ona belirli bir bağlılığı olabileceği düşünüldüğünde, sadece Psychonauts devamı üzerinde çalışmak için Valve'dan ayrılmış olması mümkün gözüküyor. Bununla birlikte, Eurogamer'in söylediği gibi Valve'ın yayım yapmaması konusundaki hoşnutsuzluğu sebebiyle ayrılmış da olabilir.
Erik'in ne üzerinde çalışacağı henüz belli değil, şimdi Valve'a geri döndü, ama birçok insanın Half-Life hikayesinin devamı için umut beslediğinden emin olabiliriz.
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