Sızan Slayttaki Andormeda Adı Heyecanladırdı
Yeni sızan slayt, Microsoft'un hala Andromeda işletim sisteminden vazgeçmediğini gösterdi!
Görünüşe göre Microsoft, Windows 10'un gelecekteki olası bir sürümü olan ve görevleri çok farklı şekilde yerine getiren Andromeda işletim sistemi üzerinde çalışmaya devam ediyor.
Üretken Microsoft sızıntı kaynağı @WalkingCat tarafından tespit edildiği üzere, bir Reddit kullanıcısı Azure DevOps konusuna ilişkin bir Microsoft sunumuna katıldı ve "anlama gereksinimleri" üzerine yapılan sunumların birinde Andromeda'ya bir referans vardı.
Bu, Andromeda İşletim Sisteminde işin ilerlediğini gösteriyor. Ancak, bir konferanstaki bir slaytın birkaç kelimesinden herhangi bir somut sonuç çıkarmaya çalışmak oldukça zor.
Andromeda OS, farklı cihazlara uyum sağlayabilecek, özelleştirilebilir ve akıcı bir işletim sistemi olarak tasarlanacak. Söz konusu işletim sisteminin katlanabilen ekranların nasıl kullanıldığına bağlı olarak buna göre kendini ayarlayabileceği, önceden bahsedilen rivayete göre ise çift ekranlı çalışmaya izin vereceği konuşuluyor.
Son zamanlarda, işletim sisteminin farklı modlarda çalışabileceğini gösteren bir Andromeda İşletim Sistemi Modunun varlığından haberdar olduk. Verimlilik adı verilen bu özel mod, geleneksel bir klavye olmaksızın cihazla yazı yazmayı daha kolay hale getiren çift ekranlı bir mod olarak lanse ediliyor.
Son duyumlar, Andromeda'nın donanım ve yazılımının tamamlanılarak 2019'da piyasaya sürüleceği yönünde.
Yavuz Alp Şimşek
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