Sızan Slayttaki Andormeda Adı Heyecanladırdı

Yeni sızan slayt, Microsoft'un hala Andromeda işletim sisteminden vazgeçmediğini gösterdi!

Sızan Slayttaki Andormeda Adı Heyecanladırdı

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