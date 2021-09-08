Snapdragon İşlemcili Galaxy S22 Kimlere Gelecek, Kimlere Gelmeyecek?

Samsung'un bir sonraki telefonu Galaxy S22 serisi olacak ve doğal olarak bir süre bu telefonla ilgili sızıntıları görmeye devam edeceğiz. Ocak ayında tanıtılması planlanan Galaxy S22 hakkında gelen yeni bilgi ise, telefonun işlemcisini ilgilendiriyor.
Samsung, Galaxy S21 de dahil olmak üzere Galaxy S serisi telefonlarını satışa sunulduğu pazara bağlı olarak geleneksel olarak 2 versiyonla piyasaya sürdü. Bunlardan ilki Samsung'un kendisinin ürettiği Exynos yonga setine sahip olan modeller olurken bir diğeri ise Qualcomm tarafından üretilen en yeni Snapdragon işlemcili modeller. Bunlardan Snapdragon işlemcili modellerin satışı çoğunlukla ABD ile sınırlı olurken, Galaxy S22 ile bu durum değişecek gibi görünüyor.
Sızıntılarıyla tanınan FrontTron twitter hesabı, Galaxy S22'nin Snapdragon 898 işlemcisini kullanacağını ve bu modellerin ABD dışında yaygınlığını artıracağını iddia ediyor. Ancak Avrupa'da yine yüzde 100 olarak Exynos 2200 işlemcili Galaxy S22'leri göreceğimiz kesin gibi. Sızıntıya göre Snapdragon 898 işlemcili Galaxy S22'ler ise, Kuzey Amerika, Hong Kong, Güney Asya ile Hindistan bölgelerinde satışa çıkacak. Fakat bazı diğer bölgeler için ise Samsung'un halen kararını veremediği bilgisi ve mevcut.
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