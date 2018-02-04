Sony, İki Senelik Güncellemeler Sunabilir

Sony, Android için uyguladığı güncelleme politikasında değişime gidiyor!

Sony, İki Senelik Güncellemeler Sunabilir

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