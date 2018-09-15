SpaceX, Ay yolculuğu için müşteri buldu
SpaceX, BFR ile Ay yolculuğu için yeni bir müşteri buldu!
SpaceX'in BFR'sini – dünyanın etrafında, Ay'a ve nihayetinde Mars'a seyahat etmesi umulan roket – henüz havalanırken hiç görmedik, ancak şirket şimdiden özel bir yolcunun Ay'ın etrafında bir gezi için rezervasyon yaptığını söylüyor.
Apollo görevlerinin 70'lerde sona ermesinden beri hiç kimse Ay'a gitmedi, ama artık, bir "dünyada ilk" olarak SpaceX görünüşe göre rezervasyon almaya başladı. Kimin gittiği ve "neden" gibi ayrıntılar, 17 Eylül Pazartesi günü saat 9:00 ET'de bir canlı yayın sırasında açıklanacak.
Geçtiğimiz yılın başlarında Elon Musk, iki kişinin bu seyahati 2018'de bir noktada yapabileceklerini öngörüyordu, ama şimdi seyahatin, bir Dragon kapsülü taşıyan bir Falcon Heavy yerine, LA-yapımı-BFR ile gerçekleşmesi için bir gecikme olacağı düşünülüyor.
Musk, BFR'nin uzay gemisi kısmının gelecek yıl "kısa uçuşlar" için hazır olabileceğini ve üç ila dört yıl içinde uçuşları test edeceğini söyledi. İlginç bir şekilde, yukarıda gösterilen şeyin BFR'nin yeni bir versiyonu olduğunu ve yolcunun kendisi olup olmadığını soran bir tweet'e yanıt olarak da bir Japon bayrağı emojisi tweet'ledi...
Levent Öztürk
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