SpaceX, Ay yolculuğu için müşteri buldu

SpaceX, BFR ile Ay yolculuğu için yeni bir müşteri buldu!

SpaceX ay yolculuğu için müşteri buldu...

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