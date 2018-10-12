Spotify 10. Yaşını Çalma Listesiyle Kutladı
Onuncu yılını kutlayan müzik hizmeti Spotify, bunun için yeni bir çalma listesi yayınladı!
Spotify, onuncu yılını bir çalma listesiyle kutluyor. Çalma listesinde John Legend, Hozier, Lady Gaga, the Chainsmokers, Beyoncé, Coldplay, the Lumineers ve fazlası var.
Firmanın blog gönderisine göre Spotify, "dünyanın en geniş müzik akış hizmeti" konumuna gelmiş bulunuyor ancak müzik tutkunlarını sanatçılarla bir araya getirmeye kendini adamaktan vazgeçmiyor. Gönderiye göre hizmetin 65 ülkede 180 milyon aktif kullanıcısı var.
Yeni çalma listesiyle yetinmeyen Spotify, her senenin en çok dinlenen şarkısını da açıkladı. Buna göre 2008'de en çok dinlenen şarkı, The Killers'ın "Human" şarkısıydı. En çok dinlenen şarkıcı Drake iken 1 milyar dinlenmeye ilk ulaşan şarkıcının Rihanna olduğu belirtiliyor. Rihanna aynı zamanda dünya çapında en çok dinlenen kadın sanatçı.
Ed Sheeran'ın "Shape of You" şarkısı en çok dinlenen şarkı iken Sheeran'ın kendisi, en çok dinlenen ikinci şarkıcı, albümlerinden ikisi ise en çok dinlenen albümler listesinde. Bu listede Drake'in de iki albümü bulunuyor.
Spotify kullanıcıları toplamda 16.858.080 yılı şarkı dinleyerek geçirmiş bulunuyorlar.
Zeynel A. Öztürk
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