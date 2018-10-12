Spotify 10. Yaşını Çalma Listesiyle Kutladı

Onuncu yılını kutlayan müzik hizmeti Spotify, bunun için yeni bir çalma listesi yayınladı!

Spotify 10. Yaşını Çalma Listesiyle Kutladı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Çin'de 3 Adet Galaxy S10 Modeli Tescillendi
Windows 10 "İndirilenler"i de Siliyor!
2K, WWE 2K19'un Piyasaya Çıktığını Duyurdu
Google Pixel 3'te Bu Yüzden Çentik Yok
Messenger Lite Sadece Türkiye'de Yayınlandı

İlginizi çekebilir