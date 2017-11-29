Substitute Phone ile Telefon Karıştırmaya Son!
Telefonunuzu sık sık elinize alıp kontrol etme "hastalığına" yakalandıysanız, bu sorunu ortadan kaldıracak Substitute Phone sizin için!
Sigaradan kurtulmanın zorluğu sadece nikotinden gelmiyor, bunun içerken elinizi meşgul etmesiyle de ilgisi var. Viyanalı tasarımcı Klemens Schillinger, aynı prensibi temel alarak telefonunuzdan kurtulmanızı sağlayacak "Substitute Phone"u geliştirdi.
Beş farklı modeli bulunan Substitute Phone, şekli ve ağırlığıyla telefon hissi veriyor ancak üzerinde ekran yerine boncuklar yer alıyor. Belirli açılarla dizilen boncukları sürükleyebiliyor, çimdikleyebiliyor, kaydırabiliyor, böylece telefon ekranında manasız hareketler yapmaktan kurtuluyorsunuz.
Schillinger, Dezeen'e verdiği röportajda mesaj veya çağrı beklemediğimiz durumlarda bile telefonu kontrol etme dürtüsüne yenik düştüğümüzü söyledi. Schillinger'ın oyuncağı, bu "kontrol etme" davranışını ortadan kaldırmaya yardımcı olmayı ümit ediyor. Schillinger, oyuncağın herhangi bir dijital işlevinin bulunmadığının altını çiziyor.
Mucidine göre Substitute Phone, sigara bağımlılığının "dokunsal kısmından" ilham alıyor. Schillinger'ın telefonunuzu kendisine teslim etmeden çalışmayan bir lambası da var.
Zeynel A. Öztürk
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