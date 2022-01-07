Tecno Spark 7 Pro & Spark 7T İncelemesi

İyi bir akıllı telefon arıyor, anck bütçeniz 2500 – 3000 TL dolaylarını pek aşamıyorsa bu telefonlar işinize yarayabilir.

  • Ercan Uğurlu
Oynat Tecno Spark 7 Pro & 7T video inceleme İyi bir akıllı telefon arıyor, anck bütçeniz 2500 – 3000 TL dolaylarını pek aşamıyorsa bu telefonlar işinize yarayabilir.

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