Tecno Spark 7 Pro & Spark 7T İncelemesi

Tecno markasını artık sanıyoruz ki ülkemizde pek çok kişi duymuştur. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de üretime başlayan Tecno Mobile, ilk yerli üretim akıllı telefonu Camon 16'yı daha önce bizlere de incelememiz için iletmişti ki akabinde de sizlerle inceleme notlarımızı paylaşmıştık. Bu defa ise şirketten 2 yeni akıllı telefon modeli daha geldi. Bunlardan biri Tecno Spark 7 Pro, diğeri ise Spark 7T.
Bu 2 telefon da uygun fiyatlı, bütçe dostu olarak karşımıza çıkıyor ve böylece şu sıralar akıllı telefon pazarında yükselen fiyatlara iyi birer alternatif olma iddiası içindeler. Şu an Tecno Spark 7 Pro, 3200 TL fiyatla bulunabiliyorken, Spark 7T ise 2400 TL bandında tüketicilerle buluşuyor. İncelediğimiz süre içinde maliyet/fayda dengesini gayet iyi bulduğumuz telefonlar, özellikle güncel işletim sistemi ve iyi bir akıllı telefondan beklenebilecek tüm özellikleri sunmasıyla öne çıkıyor. Bu video boyunca zaten her telefonla ilgili bilgiyi sizlerle paylaşacağız. Sırasıyla gidelim ve ilk etapta Spark 7 Pro modeliyle sözü açalım.
Tecno Spark 7 Pro Tasarımı Nasıl?
Spark 7 Pro, tasarımıyla güzel görünen akıllı telefonlardan biri. Arka yüzeyi, dokunduğunuzda kauçukvari bir his uyandıran mat malzemeye sahip sertleştirilmiş plastikten oluşuyor. Kenarda 3'lü kamera kurulumu ile kamera bloğunu SPARK ve AI logosuyla beraber ayıran şirket, telefonun arka yüzeyine bir de parmak izi sensörü yerleştirmiş. Elbette bütçe dostu bir telefon olduğunu düşündüğümüzde, bu sensörün ekrana entegre olmasını beklemiyoruz. Bu arada sensör gayet akıcı çalışıyor, ancak sensör dairesi biraz daha büyükçe tasarlanabilirdi belki. Diğer bir biyometrik güvenlik yöntemi de pek tabii ki ön kamera yoluyla yüz tanıma özelliği. Bunu da güvenlik ayarlarından kolayca yapılandırabiliyorsunuz.
Tecno Spark 7 Pro Ekran Özellikleri
Telefonun ön yüzüne döndüğümüzde, gayet geniş bir ekranla karşılaşıyoruz. Ekran 6.6 inç boyutunda ve bu boyutuyla multimedya kullanımları için gayet ideal. Ekranın kenar çerçeveleri nispeten ince ve köşede ise ön kamera ekrana delik şeklinde yerleştirilmiş.
IPS LCD panelden oluşan ekranın en can alıcı noktası 90Hz tazeleme hızına sahip olması. Böylece gerek arayüz ve uygulamalarda dolaşırken, gerek yüksek tazeleme hızına sahip oyunlarda akıcı bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Yine de 60Hz kullanmak isterseniz, ekran ayarlarından bunu değiştirebilir ve aradaki ekran akışkanlığının farkını görebilirsiniz. Öte yandan buradan adaptif, yani duruma göre 90Hz ve 60Hz arasında değişken ekran hızı seçeneğini de seçebilir, böylece hem yüksek akıcılık hem pil tasarrufu çizgisini telefonun belirlemesine olanak tanıyabilirsiniz.
20:9 ekran en-boy oranına sahip telefonda, ekran çözünürlüğü ise 720x1600 piksel seviyesinde. Elbette gönül isterdi ki daha yüksek çözünürlük içersin, fakat bu fiyat bandı için bu çözünürlük gayet uygun diyebiliriz ki rakiplere baktığımızda da pek fark göremiyoruz. Kaldı ki ekran gayet de güzel bir görüntü üretiyor.
Tecno Spark 7 Pro Özellikleri Neler?
Tecno Spark 7 Pro, Android 11 güncel işletim sistemine sahip. Ayrıca kendi arayüzü olan HiOS v7.5'i kullanıyor. Stok Android işletim sistemine benzer yapıda tasarlanan bu arayüz, gayet sade tasarlanmış ve böylece erişimi çok basit; ek olarak uygulamaları ararken de çeşitli kolaylıklar sunuyor. Arayüzün gayet akıcı çalıştığı bilgisini de verelim -ki bu fiyat bandında daha önce incelediğimiz bazı telefon modellerinde arayüz kasmalarına şahit olmuştuk hatırlarsanız. O anlamda telefonun arayüzünün akıcı olmasını beğendiğimizi söyleyebiliriz.
Peki, Spark 7 Pro'nun teknik kadrosunda neler var? Telefonda işlemci olarak orta sınıf diyebileceğimiz işlemci modellerinden MediaTek Helio G80 kullanılmış. MediaTek'in orta seviye akıllı telefonlarda üst düzey özellikler arayanların beklentisini karşılayacak seviyede olan bu işlemci 8 çekirdekli yapıda tasarlanmış. Performans odaklı 2 adet Cortex-A75 çekirdeği 2.0 GHz frekansında çalışırken, 1.8 GHz frekanslı diğer 6 adet Cortex-A55 çekirdekleri ise verimlilik odaklı iş yapıyor. İşlemci ile beraber Mali-G52 MC2 grafik yonga seti de beraber geliyor. Bu ikili günlük kullanımlarda ve oyunlarda iyi bir eküri olurken, orta seviyeli kullanımlarda performans konusunda hiçbir sorun yaşatmıyorlar.
Telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı kullanılmış. Bunlarla beraber temel teknik kadrosunu tamamlayan telefonda microSD kart yoluyla hafıza genişletme olanağı sunulmuş ve ayrıca çift SIM kart desteği de yer alıyor. Yine Spark 7T modelinde de benzer özelliklerin olduğunu söyleyelim.
Spark 7 Pro'nun bataryası da oldukça geniş. 5000 mAh kapasitesinde bataryaya sahip olan telefonda tek şarjla günü çok rahat çıkartabiliyorsunuz.
Tecno Spark 7 Pro Kameraları Nasıl?
Kameralara geldiğimizde, Spark 7 Pro'da az önce de söylediğimiz gibi arkada 3'lü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kameralardan ana kameramız 48 MP ölçüsünde fotoğraflar çekebiliyor. Elbette pek çok telefonda gördüğümüz gibi, azami megapikselde fotoğraf çekmek için kamera arayüzünden 48 MP simgesine dokunmanız gerekli. Telefon standart olarak ise 12 MP fotoğraflar çekiyor. Bulunan diğer 2 kamera ise 2 MP ve AI Camera olarak yer alıyor. Bu kameralar da derinlik sensörü ve yapay zeka algoritmaları için yerleştirilmiş.
Kameralarla ilgili öncelikle şunu söyleyerek başlayalım, ilk olarak deklanşör gecikmesinin çok yüksek olmamasını sevdik. Çok özel bir modda değilseniz hızlıca fotoğraf çekebiliyor ve anı kaçırmıyorsunuz. Öte yandan arayüzde çeşitli seçeneklerin sunulmuş olması hoş. AI Cam adımında telefonun 20 farklı sahneyi tanıyabileceği fotoğraf çekimlerinde bulunabiliyorsunuz. Hem ön hem arka kamerada kullanabileceğiniz Güzellik adımında gerçekten de geniş seçenekler sunulmuş olması sevindirici bir diğer detay. Ayrıca Süper Gece modunun da, düşük ışık koşullarında normal kameraya göre ardışık fotoğraflar çekip birleştirerek fark edilir sonuç çıkarması da telefonun güzel bir diğer avantajı. Bu arada arka kamerada tam 4 adet LED flaş yer alıyor. Böylece flaş konusunda Spark 7 Pro'nun gerçekten de el feneri gibi bir telefon olduğunu söyleyebiliriz.
Arka kamera ile yapılan çekimler gayet güzel olurken, video konusunda da eli zengin. 2K'ya kadar arka kamera ile çekim yapabilme özgürlüğünüz var. Ayrıca video kaydında canlı bokeh efekti oluşturabildiğinizi de söyleyelim.
Spark 7 Pro'nun ön kamerası da 8 MP şeklinde konumlandırılmış. Bu kamera da sınıfı dahilinde güzel sonuçlara imza atıyor ve yine ön kamerada çift LED flaşın yer aldığını söyleyelim.
Tecno Spark 7T Tasarım ve Ekran
Evet, Spark 7 Pro'yu pek çok yönüyle tanıdık. Şimdi gelelim kardeşi Spark 7T modeline. 2 telefon arasında elbete tasarım ve diğer özellikler konusunda farklılıklar mevcut durumda. Spark 7T de yine benzer tasarım hatına sahip, ancak SPARK logosu arkada daha belirgin şekilde kullanılmış. Böylece daha çok gençlere hitap ettiğini söyleyebiliriz. Arkada yine parmak izi sensörü ve Spark 7 Pro'ya göre daha dar bir kamera bloğu yer alıyor.
Spark 7T'nin ekranı da en az Spark 7 Pro kadar büyük; 6.52 inç boyutunda. Yine IPS LCD panelin kullanıldığı ekranda bu defa panel hızı 60Hz, yani standart. Elbette bu fiyatı açısından gayet makul bir seçenek. Ekran çözünürlüğü 720x1600 piksel olurken, ön kameranın da ekranın üzerinde damla çentik yoluyla yerleştirildiğini görüyoruz.
Tecno Spark 7T Özellikleri Neler?
Tecno Spark 7T de Android 11 işletim sistemini kullanıyor. Aynı arayüz tasarımını benimseyen telefonda işlemci olarak ise, MediaTek Helio G35 kullanılıyor. Düşük bütçeli telefonlar için iyi bir oyun performansı vadeden bu işlemci, günlük kullanımlarda gayet ideal bir grafik çiziyor. Telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı da mevcut. Böylece yeterli bir teknik kadro sağlanmış durumda. İşletim sistemi arayüzü de gayet akıcı çalışıyor. Arayüzde güzel detaylar da var. Mesela ekranı sağdan ya da soldan çektiğinizde minik bir hızlı erişim penceresi açılıyor ve buradan uygulamalara hızlı erişim sağlayabiliyorsunuz.
Spark 7T'nin bataryası Spark 7 Pro'ya göre daha geniş. Telefonda 6000 mAh kapasitesinde batarya kullanılmış. Bu zaten günlük kullanım için fazlasıyla yeterliyken, 2'inci günü de çıkartabiliyorsunuz. Üzerinde bir de telefondaki Batarya Laboratuvarı bölümünden güç tasarruf modlarını da aktifleştirirseniz bu süreyi çok daha uzun zamana yaymanız mümkün.
Tecno Spark 7T'nin kameraları ise arkada 2 adet şekilde karşımıza çıkıyor. Bunlardan ana kamera yine 48 MP ölçüsünde olurken, f/1.9 diyafram açıklı ve 80 derecelik açısıyla güzel fotoğraflar çekebiliyor. İkinci kameranın da derinlik sensörü olarak iş yaptığı telefonda yine Spark 7 Pro'da olduğu gibi geniş bir kamera arayüzü bulunuyor. Ama bu modelde Süper Gece modu yok, onun yerine eğlenceli bir uygulama olan AR çekim alanı eklenmiş. Hem ön hem arka kamerada kullanabildiğiniz AR çekim bölümü ile eğlenceli fotoğraflar çekebiliyorsunuz.
Sonuç
Evet, sonuç olarak toparlayacak olursak, Tecno, Spark 7 Pro ve Spark 7T akıllı telefonlarıyla pazara rekabet getiriyor ve uygun fiyatla iyi bir akıllı telefon sahibi olmak isteyenlere güzel seçenekler sunuyor. Spark 7 Pro, 3200 TL fiyatla şu an bulunabilirken, Spark 7T de 2400 TL fiyat bandında bulunabiliyor. Eğer akıllı telefon için ayırdığınız bütçe bu aralıktaysa yakından inceleyebilirsiniz. Bu arada bu bölümü sonlandırmadan Tecno Buds 1'in de piyasaya çıktığı bilgisini paylaşalım. Tecno, telefon dışındaki ürünleriyle de karşımıza çıkmaya başlıyor. TECNO Buds 1 de TWS kulaklıklar arasında 200 TL fiyatıyla fazlasıyla cazip bir seçenek olmuş. Biraz kullandıktan sonra daha onun da detaylı incelemesini sizlerle paylaşacağız.
CHIP Online Notu: %88
+ Güzel tasarım
+ Geniş multimedya kullanımı
+ İdeal performans
+ Akıcı arayüz ve Android 11 işletim sistemi
+ Başarılı kameralar
+ Pil ömrü
- NFC desteği yok
- 802.11ac Wi-Fi yok
- Spark 7T biraz kalın
Tecno Spark 7 Pro
- İşletim Sistemi: Android 11
- İşlemci: MediaTek Helio G80
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.0 GHz & 1.8 GHz
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Boyutu: 6.6 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 720×1600 px
- Bellek (RAM): 4 GB
- Grafik İşlemci: Mali-G52 MC2
- Dahili Depolama: 128 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 48 MP & 2 MP & AI Camera
- Batarya: 5000 mAh
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Wi-Fi: 802.11 b\g\n
- Bluetooth: 5.0
- Çift SIM Kart Desteği: Var
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Yok
- FM Radyo: Var
- Boyutlar: 164 x 76 x 8.8 mm
Tecno Spark 7T
- İşletim Sistemi: Android 11
- İşlemci: MediaTek Helio G35
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.3 GHz & 1.8 GHz
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Boyutu: 6.52 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 720×1600 px
- Bellek (RAM): 4 GB
- Grafik İşlemci: PoverVR GE8320
- Dahili Depolama: 64 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 48 MP & 2 MP
- Batarya: 6000 mAh
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Wi-Fi: 802.11 b\g\n
- Bluetooth: 5.0
- Çift SIM Kart Desteği: Var
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Yok
- FM Radyo: Var
- Boyutlar: 164 x 76 x 9.5 mm
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