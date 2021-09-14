Teknoloji Milyarderi, Ütopik Bir Şehir İnşa Etmek İçin Kolları Sıvadı!

Teknoloji milyarderi Marc Lore, ABD'de yeni bir "ütopik" şehir inşa etmek için kolları sıvadı. Bu şehrin diğerlerinden çok farklı olması planlanıyor.