Teknoloji Milyarderi, Ütopik Bir Şehir İnşa Etmek İçin Kolları Sıvadı!

Bir teknoloji milyarderi, ABD'de sıfırdan hiperkapitalizm ve sürdürülebilirlik ruhuyla dolu olmasını istediği ütopik bir megakent inşa etmek istiyor. Ancak enteresandır ki bu isim, Marc Lore.
Marc Lore, daha önce Walmart'ın çevrimiçi alışveriş bölümünün Başkanı ve CEO'su olarak görev yapmış Amerikalı bir e-ticaret girişimcisi. Silikon Vadisi'nin tekno-ütopyacılığıyla ilgili Lore, şimdi dikkatini günümüzün kirli mega kentlerinden daha kapsamlı, daha erişilebilir, daha sürdürülebilir ve en nihayetinde daha yaşanabilir yeni bir metropol yaratmaya yöneltmiş durumda.
Lore'un kurmak istediği şehrin adı Telos. Şehrin konsept tasarımı da hazırlanmış durumda. Danimarkalı mimarlık firması Bjarke Ingels Group (BIG) tarafından hazırlanan 3 dijital konsept tasarımlardan hangisi gerçeğe dönüşecek, şu an için belli değil. Öte yandan şehrin kurulacağı bölge de henüz netlik kazanmamış durumda. Olasılıklar arasında Nevada, Utah, Idaho, Arizona, Texas geçerken, bu şehir kurulduğunda 2060 yılına kadar nüfusunun 5 milyon kişiye ulaşması bekleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın