Terminator: Dark Fate'in Detayları Belli Oldu

Terminator filmlerinin beklenen yeni halkası hakkında önemli ayrıntılar su yüzüne çıktı; ilk fragman yayınlandı!

  • Barış Terun
Terminator: Dark Fate'in Detayları Belli Oldu

Yakın zamanda yeni bir Terminator filmi beyaz perdedeki hayranları ile buluşacak. Terminator: Dark Fate isminde yapım, Terminator: Judgment Day'in 15 yıl sonrasında konumlanırken; Sarah Connor ve insanlığın nihai kurtarıcısı oğlu John Connor ve dostlarının "devam hikayesini" konu alacak. 

Terminator: Dark Fate, dünyanın en başarılı yönetmenlerinden James Cameron tarafından beyaz perdeye uyarlanacak. Linda Hamilton'un muhteşem bir oyunculukla canlandırdığı Sarah Connor tekrar baş rolde yer alacak. Bol ödüllü Avrupalı oyuncu  Arnold Schwarzenegger de, T-800 rolüyle Hamilton'a eşlik edecek.

James Cameron, yeni film  hakkında son derece çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Avatar ve Titanic gibi filmlerde de gerek yapımcı, gerekse yönetmenlik koltuklarından oturan Cameron; Sarah Connor'ın yanında savaşacak bir Terminator avcısından söz ediyor. İddialara göre yarı insan-yarı makine olan Terminator avcısı, insanlar tarafından programlanan T-800 ile omuz omuza, "insanların geleceği" için savaşacak. 

+18 olarak etiketlenen yeni Terminator filmi, 1 Kasım 2019'da dünya çapında gösterime girecek. İşte film için yayınlanan ilk fragman:

Terminator: Dark Fate - Official Teaser Trailer (2019) - Paramount PicturesTerminator: Dark Fate - Official Teaser Trailer (2019) - Paramount Pictures
Welcome to the day after Judgment Day. Producer James Cameron returns with director Tim Miller for Terminator: Dark Fate. Watch the official trailer now. In theatres 11.1.19. Linda Hamilton (“Sarah Connor”) and Arnold Schwarzenegger (“T-800”) return in their iconic roles in Terminator: Dark Fate, directed by Tim Miller (Deadpool) and produced by visionary filmmaker James Cameron and David Ellison. Following the events of Terminator 2: Judgment Day, Terminator: Dark Fate also stars Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna, and Diego Boneta. Connect with #TerminatorDarkFate Facebook: Twitter: Instagram: Paramount Pictures Corporation (PPC), a major global producer and distributor of filmed entertainment, is a unit of Viacom (NASDAQ: VIAB, VIA), home to premier global media brands that create compelling television programs, motion pictures, short-form content, apps, games, consumer products, social media experiences, and other entertainment content for audiences in more than 180 countries. Connect with Paramount Pictures Online: Official Site: Facebook: Instagram: Twitter: YouTube:

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