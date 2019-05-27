Terminator: Dark Fate'in Detayları Belli Oldu
Terminator filmlerinin beklenen yeni halkası hakkında önemli ayrıntılar su yüzüne çıktı; ilk fragman yayınlandı!
- Barış Terun
Yakın zamanda yeni bir Terminator filmi beyaz perdedeki hayranları ile buluşacak. Terminator: Dark Fate isminde yapım, Terminator: Judgment Day'in 15 yıl sonrasında konumlanırken; Sarah Connor ve insanlığın nihai kurtarıcısı oğlu John Connor ve dostlarının "devam hikayesini" konu alacak.
Terminator: Dark Fate, dünyanın en başarılı yönetmenlerinden James Cameron tarafından beyaz perdeye uyarlanacak. Linda Hamilton'un muhteşem bir oyunculukla canlandırdığı Sarah Connor tekrar baş rolde yer alacak. Bol ödüllü Avrupalı oyuncu Arnold Schwarzenegger de, T-800 rolüyle Hamilton'a eşlik edecek.
James Cameron, yeni film hakkında son derece çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Avatar ve Titanic gibi filmlerde de gerek yapımcı, gerekse yönetmenlik koltuklarından oturan Cameron; Sarah Connor'ın yanında savaşacak bir Terminator avcısından söz ediyor. İddialara göre yarı insan-yarı makine olan Terminator avcısı, insanlar tarafından programlanan T-800 ile omuz omuza, "insanların geleceği" için savaşacak.
+18 olarak etiketlenen yeni Terminator filmi, 1 Kasım 2019'da dünya çapında gösterime girecek. İşte film için yayınlanan ilk fragman:
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