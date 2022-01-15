TESLA'yı yenmek isteyen krizdeki ünlü şirket ilk aracını üretti

Evergrande son dönemde borçları nedeniyle krizlerle gündeme geliyordu. Çinli emlak devi Evergrande, otomobil pazarına yöneldi ve ilk aracını montaj hattından çıkarttı.
Şirket çarşamba günü (12 Ocak 2022) ilk Hengchi 5 tamamen elektrikli kompakt SUV'u piyasaya sürdü. CEO Hui Ka Yan, Evergrande'nin elektrikli araçları şirketin ana işi yapmak istediğini söylüyor.
Planlanandan Erken Tamamlandı
Şirket, kuzey Çin'deki Tianjin fabrikasındaki üretim hattından bir video yayınladı. Weibo mikroblog hesabında yaptığı açıklamada, Hengchi 5 SUV'un planlanandan 12 gün önce tamamlandığını ve Evergrande Yeni Enerji Araç Grubu (NEV) için bir dönüm noktası olduğunu duyurdu.
300 milyar dolarlık bir borç yığınıyla mücadele eden şirket, elektrikli otomobil hedefinde hızla ilerliyor. Evergrande CEO'su Hui Ka Yan, Ekim ayında yaptığı bir toplantıda şirketin önümüzdeki on yıl içinde elektrikli araçları ana işi yapmak istediğini söyledi.
Business Insider'ın haberine göre Çin hükümeti de şirketin yeniden yapılandırılmasına yardımcı olmak için devreye girdi.
Hengchi 5 Seri Üretime Girdi
Şu ana kadar seri üretime giren tek model Hengchi 5 olsa da, Evergrande birkaç modeli daha tanıttı.
Hengchi 5, tek bir şarjla yaklaşık 700 kilometre sürüş menziline sahip. Fiyatı ise 200.000 yuan'n (31.440 ABD Doları) altında.
Model, Tesla'nın en güçlü Çinli rakipleri NIO, Xpeng Motors ve Li Auto'nun rekabet ettiği 300.000 yuan fiyat bandından daha ucuz.
Hedefleri Büyük
Evergrande Ağustos 2020'de üç ila beş yıl içinde "dünyanın en büyük ve en güçlü yeni enerji otomobil grubu" olmak istediğini duyurmuştu. Bir diğer iddialı hedefleri ise 2025 yılına kadar yılda 1 milyon ve 2035 yılına kadar 5 milyon otomobil teslim etmek. Dünyanın en değerli otomobil üreticisi Tesla , 2021'de yaklaşık 936.000 araba teslim etti.
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