Tüm Duyuları Harekete Geçiren Yolculuk Deneyimi!

Modern lüks, Yeni Mercedes-Benz S-Serisi'nin iç mekanıyla tamamen yeni bir boyut kazanıyor. Tasarımcılar, zarafet, kalite ve kullanım kolaylığı ile ön plana çıkan ve Lounge özellikleriyle iyi hissettiren bir atmosfer ortaya çıkarıyorlar. Yeni ön konsol; yeni mimarisi, modern tasarımı ve ergonomik yapısıyla öne çıkıyor. Sunulan huzur ortamı bu kadarla kalmıyor; yüksek düzeyde sürüş ve akustik konforunun yanı sıra çok çeşitli ENERGIZING konfor programları ile Yeni S-Serisi yolcularına huzurlu ve konforlu bir yolculuk sunuyor. Ayrıca performansı daha da arttırılan ENERGIZING AIR CONTROL ile aynı zamanda yolculuk boyunca zinde de kalıyorlar.
S-Serisi ile seyahat etmek her zaman dingin ve huzurlu, ayrıca çalışmak da her zaman rahattır. İç mekan yeni nesil ile birlikte ev ve iş arasında bir sığınak, üçüncü bir mekan haline geliyor. Hem kısa, hem de uzun versiyon olsun, S-Serisi'nin her iki gövde tipinin ön ve arka koltuklarında sunulan konfor seviyesi iyileştirildi. İç mekanda sunulan alan hissi ve ferahlığı önemli oranda arttırıldı. Ayrıca iç mimarlık ve yat tasarımından öğelerle devrim niteliğinde bir iç tasarım sunuluyor. Beş adede kadar ekran ile ön veya arkada kullanıma sunulan geniş dekoratif alanlar dikkat çekiyor. Gerçek alüminyumdan süslemelerle desteklenen açık damarlı ahşap yüzeyler iç mekandaki lüks ve kalite algısını arttırıyor.
LED teknolojisi etkileşimli bir iç aydınlatma imkanını beraberinde getiriyor. Sürüş destek sistemlerine entegre edilen Aktif ambiyans aydınlatması uyarılar için görsel destek sağlıyor. Örneğin, Aktif Kör Nokta Yardımcısı, yaklaşan bir çarpışmayı kırmızı ışık animasyonuyla haber veriyor. Buna ek olarak, örneğin havalandırma veya "Hey Mercedes" sesli asistan etkinleştirildiğinde de aydınlatma sistemi geri bildirim sağlayabiliyor.
Bunun dışında aktif ambiyans aydınlatma ,ENERGIZING Paketi ile entegre edilmiş durumda. Kullanıcının bir düğmeye dokunarak veya sesli komut sistemi üzerinden etkinleştirebildiği bütünleşik "Fit & Healthy" yaklaşımı, S-Serisi'nde önemli oranda iyileştirilen farklı konfor sistemlerini programlarla bir araya getirerek benzersiz bir deneyim ortamı yaratıyor. Sistem eşzamanlı olarak örneğin, yorgun olduğunda canlandırıcı ve stres seviyesi yüksek olduğunda rahatlatıcı olmak üzere iç mekanda o ana uygun bir atmosfer yaratıyor. ENERGIZING COACH, araç ve yolculuk bilgilerine uygun bir fiziki kondisyon veya sağlık programı bile önerebiliyor. Sürücünün bir akıllı telefon veya akıllı saat takması halinde uyku kalitesi ve stres seviyesi bilgileri de akıllı algoritmaya dahil ediliyor.
Yeni S-Serisi görme, dokunma, duyma ve koku alma gibi birçok duyu ile deneyimlenebiliyor. Bunlar destek, koruma, etkileşim ve huzur gibi alanlara atanabiliyor.
Öne Çıkan Özellikler
İç mimarlık ve yat tasarımından öğelerle şekillendirilen devrim niteliğinde iç tasarım:
Yeni S-Serisi, Mercedes-Benz için tanımlanan tasarım kodunun 6 kuralına dayanıyor:
Beklenmedik Anlar
- Geniş, lounge benzeri bir ortam için yeni iç mimari ve yeni kullanıcı deneyimi konsepti oluşturuldu.
- Tek bir yapı oluşturmak için ön trim bölümünün gövdesiyle birleşen gösterge paneli tasarlandı.
- Büyük ekranlar, dikey konumlandırılan merkezi ekran ile birleştirildi.
Uyarıcı Kontrastlar
- Aydınlık ile karanlık zıtlığı
- Yumuşak (deri) ile sert (piyano siyah) zıtlığı
- Geniş ve büyük ön konsol ile keskin yüzeyli ekranların zıtlığı
Çarpıcı Oranlar
- Büyük bir özenle şekillendirilen son derecede büyük dekoratif yüzeyler kaliteli ahşap uygulamaların kalite algısını daha da arttırıyor
Serbest Formlar & Geometri
- Gemi tasarımından esinlenilen dekoratif yüzeyler akıcı hatlarıyla zarif ama bir o kadar gösterişli bir görünüm sunuyor.
- Merkezi ekran, havada süzülen tasarımıyla ön konsolla birleşirken orta konsolda 2-Boyutlu ekran görünümü yerine 3-Boyutlu ekran görünümü oluşturuyor.
- Ekrandan dekoratif Black-Panel uygulamasına geçiş üst kontrol panelindeki bir çıta ile vurgulanıyor.
- Özel olarak tasarlanan dikiş ve deliklerle şekillendirilen koltukların yüzeyleri ve şekilleri tasarım ile fonksiyonelliği aynı potada eritiyor.
Belirleyici Grafikler
- Yatay olarak konumlandırılan ve dört parçadan oluşan merkezi havalandırma çıkışları yeni tasarım öğelerinden biri olarak öne çıkıyor.
- Her bir yanda iki adet ince yatay tasarımlı havalandırma çıkışı ile ön konsoldaki tasarım bütünlüğü sağlanıyor.
- Az sayıda kumanda düğmesi kullanımı, iç mekana minimalist ve modern bir görünüm kazandırıyor; mümkün olduğunca az, gerektiği kadar çok düğme!
- Kumanda elemanlarının gruplandırılması (Örneğin koltuk kumandaları).
- Grafik tasarımlı aktif ambiyans aydınlatması, üst bölümde "Black-Panel"in arkasında bulunuyor.
Doğal Güzellikler
- Akıcı, üç boyutlu tasarıma sahip istiridye kabuğu şeklindeki yeni nesil koltuklar.
- Tekli arka koltuk donanımında arka koltuklar arasında şelale benzeri büyük ahşap döşeme.
- Darbe emme özelliğine sahip özel tasarımlı direksiyon simidi.
Aktif ambiyans aydınlatmasıyla gece gündüz iyi hissettiren bir ortam:
- Tüm yolcuları saran aydınlatma (baş üstü kontrol ünitesi ve ön koltukların arkasında aydınlatmalar)
- Işıkşeridi boyunca her 1,6 santimetrede bir LED bulunuyor, toplamda yaklaşık 250 LED mevcut.
- Işık şeritleri ve yönlendiriciler, renk geçişlerini ve akan ışık animasyonunu mümkün kılıyor
- On kat daha yüksek (m2 başına 200 kandela) bir parlaklık sunuluyor ve gün ışığında da kolayca görülebiliyor; ortam ışığına bağlı olarak gündüz ve gece arasında geçiş otomatik sağlanıyor.
- MBUX sesli komut sitemi ile renk ve parlaklık (20 seviye) ayarı yapılabiliyor.
- Aktif ambiyans aydınlatmasının ek fonksiyonları (özel donanım):
- Sürüş destek sistemlerine entegrasyon ile bildirim desteği,
- Örneğin Şerit Takip Yardımcısı ve Fren Yardımcısı ve araçtan inme uyarısı ile birlikte kırmızı ışık animasyonu
- Kullanım geri bildirimi
- Otomatik klima belirli bölgelerde daha soğuk veya daha sıcak ayarlandığında belirgin bir ışık bildirimi tetikleniyor
- "Hey Mercedes" sesli komut sistemi, örneğin sistem bir sesli komut beklediğinde, ilgili koltuk pozisyonunu aydınlatıyor.
- ENERGIZING Konfor programına entegrasyon
- Programa uygun renk canlandırması.
- Sürüş destek sistemlerine entegrasyon ile bildirim desteği,
Yenilenen ve daha da geliştirilen ENERGIZING Konfor özelliği:
- Aktif ambiyans aydınlatması, büyük ekranlar ve yüksek çözünürlüklü animasyonlara sahip yeni içerikler gibi S-Serisi'ne özel yenilikler entegre edildi.
- Programların karakteri (Tazelik, Canlılık, Sıcaklık, Keyif, Konfor) keskinleştirildi.
- Bir program içindeki bireysel işlevlerde daha fazla esneklik sağlandı.
- "Katıl" modu ile yolcular mevcut programa dahil olabiliyor.
- "Paylaş" modu ile var olan program diğer yolculara önerilebiliyor.
- Örneğin "Canlılık" programında özel masaj uygulaması gibi konfor sistemlerinin kısmen bireysel kullanımı sağlanıyor.
- 'Hey Mercedes' sesli komut sistemi entegrasyonu sayesinde sürücü örneğin "Stresliyim" ifadesini kullandığında sistem otomatik olarak "Keyif" programını devreye alıyor.
- Her program için ses ajansı tarafından özel olarak tasarlanmış surround kalitesinde ses temaları sunuluyor.
- ENERGIZING COACH: Araç ve güzergah verilerine göre ENERGIZING Comfort programları öneriyor.
Yüksek performanslı filtre sistemi:
- ENERGIZING AIR CONTROL: Özellikle ince toz, polen ve kokulara karşı etkili yeni hava filtresi sistemi.
- Pazara bağlı olarak: Hava kalitesinin görüntülenmesi sağlanıyor.
- İyonizer ve S-Serisi'ne kokusuyla özel aktif kokulu AIR BALANCE Paketi.
Kısa ve uzun olmak üzere her iki S-Serisi versiyonunda sürücü ve yolcular için muhteşem bir ergonomi seviyesi sunuluyor:
Sürücü, ön yolcu ve arka koltuk yolcularının yaşama alanında önemli oranda iyileşme.Gelişmiş boyut konsepti:
- Direksiyonun merkezi ekseninin ve sürücü koltuğunun merkezinin aynı hizada bulunması tüm vücut tipleri için simetrik sürüş pozisyonu sunuyor.
- Direksiyon simidi ve sürücü koltuğunun gelişmiş ayar esnekliği daha fazla kişiselleştirilmiş koltuk ayarı sunuyor.
- Direksiyon simidinin yanlarındaki tutma noktalarının biraz geriye alınmasıyla sürücüler için daha da rahat bir duruş
Koltuk ve direksiyon simidinin otomatik ayarı: ADAPT
- Sürücünün vücut uzunluğunu önden MBUX'a girmesi/ MBUX sesli komut sistemi ile söylemesi gerekiyor.
- ADAPT, belirtilen uzunluk için en uygun sürüş pozisyonunu hesaplayarak, sürücü koltuğunun yanı sıra direksiyon simidi ve yan aynaları da ayarlıyor. Sürücü kendine uygun ince ayar yapabiliyor.
- Dijital insan modelleri yardımıyla geliştirildi ve gerçek sürücülerle doğrulandı.
Sezgisel gösterge ve kullanım konseptiİç mekandaki görüş açılarının "dijital sürüş testleri" ile kontrol edilmesi:
- İç mekan tasarımlarının yansıma özellikleri, güçlü bilgisayarlar tarafından oluşturulan yüksek çözünürlüklü görselleştirmeler kullanılarak optimize edildi.
- Bilgisayar, görüş açılarını ilgili oturma pozisyonundaki gözün konumundan inceleyebilmek için dijital insan modellerine dayanarak tüm koltuklardaki konumları hesaplıyor.
Çok sayıda ayar seçeneğine ve birçok konfor detayına sahip konforlu koltuklar:
Tamamen yeni koltuk başlığı (özellikle yatma pozisyonunda arkada daha fazla diz mesafesi).Gelişmiş ayar aralığı/açısına sahip sürücü ve yatma özelliğine sahip koltuk.Daha kapsamlı ve geliştirilmiş konfor detayları:
- S-Serisi'nde ilk kez sunulan ENERGIZING koltuk sistemi koltuk minderi ve sırtlığındaki destek noktalarında anlık değişiklikler yaparak oturma konforunu ortopedik açıdan optimize ediyor.
- Arka koltukların başlığındaki boyun ısıtıcısı, entegre ısıtma özelliğine sahip döşemesi sayesinde geniş yüzey ısıtması sunuyor.
- Altı adet hava kesesiyle baldır masajı.
- Masaj özelliği: Yüzeye, yani yolcuya daha yakın hava kabarcıklarıyla masaj işlevi daha rahat hissediliyor.
- Ön koltuklara entegre kulak seviyesinde hoparlörler:
- Surround sesin optimize edilmesi
- Örneğin navigasyon ve/veya telefon gibi bilgi-eğlence sistemine ait bildirimler doğrudan sürücü koltuğuna yönlendirilebiliyor.
Tamamı AGR onaylı koltuklar (Sağlıklı Omurga Birliği). İki veya üç koltuklu, yatar koltuk özelliği, katlanan orta kol dayama veya çalışma konsolu olmak üzere beş adede kadar arka koltuk seçeneği.
Sessiz sürüş keyfi ve E-ACTIVE BODY CONTROL gibi yenilikçi süspansiyon sistemleri sayesinde muhteşem sürüş konforu:
Detaylarıyla öne çıkan yenilikler:
Ambiyans aydınlatması: Şeffaf malzemeden yapılmış ışık şeritleri kullanılıyor. LED tarafından üretilen kırmızı, yeşil ve mavi ana renklerin ışığı, görsel olarak daha yoğun veya görsel olarak daha ince malzemelerle ortama yansıtılıyor. Sabit bir ışık dışında farklı ışık ortamları için renkler ışık şeridi boyunca değiştirilebiliyor. Gelişmiş aydınlatma olarak aktif ambiyans aydınlatması, 1,6 santimetre mesafeyle yan yana dizilen yaklaşık 250 LED hücreli bir ışık şeridinden oluşuyor. Görsellik kesintisiz bir ışık şeridi oluşturacak şekilde tasarlanıyor.
ENERGIZING Koltuk Sistemi: ENERGIZING Koltuk Sistemi koltukların elektrikli kumanda özelliğini kullanıyor. Sürücünün bu programı seçmesiyle, sistem koltuk minderlerini ve koltuk sırtlıklarını, sürücü veya ön yolcu tarafından belirlenen koltuk ayarına ("Başlangıç" konumu) göre yolculuk esnasında tekrar tekrar hafifçe ayarlıyor. Yapılan ayar değişiklikleri yalnızca birkaç derece veya milimetre ile sınırlı kalıyor. Koltuk önce "kapalı" (burada koltuk minderi arkaya ve sırtlık öne doğru eğimlidir), ardından tam ters eğim ayarıyla "açık" konumunda ayarlanıyor. Çok açılı koltuklarda ayrıca ENERGIZING Koltuk Sistemi bel desteği özelliği de içeriyor. ENERGIZING Koltuk Sistemi omurga ve sırt sağlığına katkı sağlıyor. Kasların, eklemlerin ve omurlar arası disklerin doğal haliyle yüke binmesi ve rahatlatılması, kasların gevşemesine ve eklemlerin ve omurlar arası disklerin daha iyi besin tedarikini sağlıyor. ENERGIZING Koltuk Sistemi patentli bir algoritmaya dayanıyor ve kısa, orta ve uzun mesafeler için üç farklı program sunuyor. Bunlar, ayarlama döngülerinin sayısı bakımından farklılık gösteriyor. Programlar, MBUX'un merkezi ekranı aracılığıyla ve görsel destekle rahatça ayarlanabiliyor.
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