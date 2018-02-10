Turing Robotics'ten yeni telefon...

Turing Robotics Industries, yeni bir telefonun daha sözünü verdi!

Turing Robotics'ten yeni telefon sözü...

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