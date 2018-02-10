Turing Robotics'ten yeni telefon...
Turing Robotics Industries, yeni bir telefonun daha sözünü verdi!
Turing Robotics Industries (TRI) oldukça etkileyici iddialara sahip durumda. Firmanın Turing Phone Cadenza cihazının iki Snapdragon 830 çip setine sahip olacağı sözü verilmişti (bu söz Snapdragon 835 duyurusundan önce yapılmıştı ve herkes 830 olacağını düşünmekteydi) ve bunun yanı sıra 60 megapiksellik kamera, 12GB RAM, 512GB depolama alanı ve daha pek çok özellik de bulunmaktaydı.
Doğal olarak Cadenza piyasaya ulaşmadı ancak bu durum, TRI tarafından Turing Monolith Chaconne'un duyurulmasını engellemedi.
İki üst seviye çipten daha etkileyici olan bir şey varsa, o da üç çip olabilir. Cadenza henüz dağıtıma geçmedi ve ve Snapdragon 835 henüz resmi olarak duyurulmadı ancak TRI, cihazda bu çiplerin üçünün bulunacağını ve yanında 6.4 inçlik 4K ekran, 18GB RAM, 768GB dahili depolama, 60MP dörtlü arka kamera, 20MP çift ön kamera, 3600mAh Graphene Supervapacitor Batarya + 1600mAh Li-Io + hidrojen yakıt hücresi ve dört SIM desteği yere alacağını belirtmekte.
Ayrıca TRI, iflas başvurusunu da yapmış durumda.
Firma, Facebook sayfasında yaptığı bir açıklamayla piyasaya sunmuş olduğu ürünlerin üretimini durdurduğunu ve kısa bir süre sonra firmanın geleceği hakkında güncelleme yapacağını belirtti. Bu yayın, TRI'ın Ağustos ayından beri ürünleri hakkında yaptığı ilk yayındı.
Turing Phone, 2016 yılında sözü verilen bir başka üründü ve aylar süren ertelemelerin ardından müşterilere ulaşmıştı. İlk olarak bir Android telefon olarak sunulması planlanan telefon, sonradan Sailfish OS'a geçiş yapmıştı. TRI'ın sözünü verdiği diğer cihazların da Swordfish OS ile çalışması beklenmekteydi.
Turing Robotics oldukça etkileyici olan bazı cihazlar öngörmekte ancak belki de hedefini çok yüksek tuttuğu söylenebilir. Firmanın önümüzdeki haftalar içerisinde ne gibi bilgiler vereceğini görmenin ilginç olacağı kesin...
Levent Öztürk
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