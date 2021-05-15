Türk Telekom ile Engeller Kalkıyor

Sosyal sorumluluk çalışmalarında fırsat eşitliğini odağına alan Türk Telekom, teknolojinin olanaklarını insana fayda için kullanarak engelsiz bir yaşam için çalışıyor.

Türk Telekom ile Engeller Kalkıyor

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