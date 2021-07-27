Türkiye Bu Bayramda da BiP'ten Bayramlaştı

Ramazan Bayramı'na göre yüzde 25 daha fazla kullanılan BiP, bu bayramda da 15 kişilik HD kalitede görüşme özelliğiyle bayramlaşmanın dijital adresi oldu. Huzurevi sakinleri ise bayram mutluluğunu Turkcell'in Dijital Bahar odalarında yaşadı.