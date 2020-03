Türkiye'deki Corona Virüs Kaynaklı Yeni Vaka ve Ölüm Sayısı Açıklandı

Ülkemizdeki Corona Virüs (COVID-19) kaynaklı vaka ve can kaybı sayılarını, 31 Mart tarihi itibarı ile yenilendi. Yapılan 15.422 yeni testin 2.704'ü pozitif sonuçlandı. Can kaybı sayısı ise, son 24 saatte 46 oldu. Toplam vaka sayısı 13.531'e, toplam can kaybı sayısı ise 214'e yükseldi.