Tuşlu Telefon Pazarı Eriyor; Bu Pazarın Önemli Oyuncusu Samsung Düşüyor

Samsung her ne kadar dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olsa da, tuşlu telefonlarda (ya da "akılsız" telefonlarda) da varlığını sürdürüyor. Ancak bu durum, görünüşe göre değişmeye başlıyor. Ama bu değişimin, Samsung için çok da umursanacak bir durum olmadığı kesin. Zira Koreli dev, asıl karını akıllı telefonlardan elde ediyor. Tuşlu telefon üretmesinin başlıca nedeni ise, potansiyel akıllı telefon üreticileri için markayı canlı tutmak.
Aslında tuşlu telefon pazarı her geçen çeyrekte erimeye devam ediyor. 2020 yılının dördüncü çeyreğinde yaşanan kayıp, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 seviyesine ulaşmış durumda.
Tuşlu telefon pazarında 2020 üçüncü çeyrekte üçüncü sırada olan Samsung, son çeyrekte dördüncü sıraya gerilemiş durumda. Bunun nedeni, yüzde 10 olan Pazar payının yüzde 8'e gerilemiş olması.
Bu pazarın lideri, yüzde 22 ile iTel. İkinci sırada yüzde 17 ile Nokia'nın üreticisi HMD Global yer alırken, üçüncü sırada yüzde 10 ile Tecno bulunuyor. Lava ise, yüzde 6 ile beşinci sırada ve Samsung'u takip ediyor.
Tuşlu telefon konusunda Samsung'un en iyi durumda göründüğü ülke ise Hindistan. Hindistan'da yüzde 15'lik bir Pazar payı yakalayan Samsung, yüzde 20 pay ile ilk sırada bulunan iTel'i takip ediyor.
Kısacası Samsung'un tuşlu telefon pazarında kan kaybediyor olması, aslında tuşlu telefonların kan kaybetmesi ile açıklanabilir. Bu tip telefonlar Hindistan gibi düşük gelirli ülkelerde halen ilgi görse de, alıcılar genellikle daha ucuz olan yerli markalara yöneliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın