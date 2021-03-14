Tuşlu Telefon Pazarı Eriyor; Bu Pazarın Önemli Oyuncusu Samsung Düşüyor

Tuşlu (ya da "akılsız") telefon pazarı her geçen gün erirken, bu pazarda önemli bir payı olan Samsung da bu durumdan etkileniyor. Ama bu gelişmenin Samsung'u çok da üzdüğü söylenemez.