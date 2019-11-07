Twitter'a Konu Takip Etme İşlevi (Neredeyse) Geldi

Twitter, uzun testlerin ardından "konuları takip etme" işlevini kullanıma sunmaya neredeyse hazır. Firma, Topics adlı bu yeni işlevi dünya çapında 13 Kasım'da hizmete açacak.
Yeni işlev, 300 konu arasından seçim yaparak ilgili tweet'leri görmenizi sağlıyor. Konuları takip ettiğinizde, takip etmediğiniz ancak konu hakkında "yetkili" olarak değerlendirilen hesapların paylaşımlarını görmeye başlıyorsunuz. İşlev, kimi takip edip kimi etmeyeceği hakkında kararsızlık yaşayanlara yardımcı olabilir.
Bununla birlikte yeni işlev yaygın olarak kullanıldığında, Twitter'ı bir tür "RSS okuyucuya" dönüştürebilir ve sosyal platforma niteliğini bir miktar kaybettirebilir. Bunun iyi bir şey olup olmadığı ve Twitter tarafından amaçlanıp amaçlanmadığı ise ayrı bir konu. Dahası istenmeyen içeriklerle karşılaşmak, yeni işlevin bir yan etkisi olarak karşımıza çıkabilir.
Topics'in nasıl karşılanacağını ve Twitter'a nasıl katkı sağlayacağını ilerleyen haftalarda görebileceğiz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın