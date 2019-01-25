Twitter, "Original Tweeter" İşlevini Deniyor

Twitter, platform üzerinde başkalarını taklit etmeyi zorlaştıracak bir işlevi test etmeye başladı!

Twitter, "Original Tweeter" İşlevini Deniyor

Twitter, paylaşım dizilerinde ilk paylaşan kişiyi bulmayı kolaylaştıracak yeni bir işlevi deniyor.

Android ve iOS kullanıcılarının "küçük bir bölümünde" denenen yeni işlev, bir tweet dizisine cevap verirken "orijinal tweeter" etiketini ve ilk tweet'in sahibini görmenizi sağlıyor.

Twitter, ünlüler, gazeteciler, politikacılar gibi tanınmış kişilerin hesaplarını "mavi onay işareti" ile doğrulasa da, herhangi birinin profil fotoğrafını ve adını değiştirip, ilk tweet'i paylaşanı taklit etmesini engelleyecek bir şey yoktu.

Orijinal adıyla "Original Tweeter" işlevinin başkalarını taklit etmeyi ne kadar engelleyeceği merak konusu. Ancak Twitter'ın test ettiği diğer işlevlerle birlikte yakında daha sağlıklı ve huzurlu bir yere dönüşme olasılığı var.

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