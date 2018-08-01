Uber, kamyon çabasından vazgeçiyor
Uber, Uber Freight'in otonom bölümünü sonlandırıyor...
Reuters, Uber'in sadece iki yılın ardındanotonom yük kamyonu bölümünü kapatacağını bildirdi.
Firma 2016 yılında, kamyonların otobanlarda uzun mesafeleri otonom bir şekilde geçmelerine imkan yaratmak için satış sonrası kitler geliştirmeye odaklanan Otto'yu 680 milyon dolara satın almasının ardından, kendini süren kamyonlar üzerinde çalışmaya başlamıştı.
Satın alım, Google'ın ilk kendini süren otomobilini üreten mühendis olan Otto'nun kurucu ortağı Anthony Levandowski'nin firmaya katılmasını sağlamıştı. Ancak bununla yeni sorunlar da ortaya çıktı: Şubat 2017'de, Google'ın ana firması Alphabet'in bir parçası olan otonom araba firması Waymo'nun ticari sırlarını çalmaktan dolayı Uber'e dava açmış ve Levandowski'yi 14,000 "yüksek derecede gizli" dosyaları çalmak ile suçlamıştı. Bir yıl süren mahkeme savaşlarından sonra, iki şirket Şubat ayında anlaşmaya varmışlardı.
Ayrıca Uber, kamyon taşımacılığı yapan şirketleri ABD genelinde nakliye gerektiren kargolarla bir araya getiren bir hizmet olan Uber Freight'i de işletiyor. Diğer hizmetlerinde olduğu gibi Uber, bu hizmet için de kullanıcıların rezervasyon yapabildikleri ve taşıyabilecekleri bir yük bulmalarına yardımcı olmak için bir uygulama geliştirmişti.
Yapılan açıklamada, şirketin Advanced Technologies Group (ATG) lideri Eric Meyhofer, fikrin bundan sonra sadece otonom sürüş yapan otomobillere odaklanmak olduğunu belirtti. TechCrunch, Uber ATG'nin otonom otoyol sürüşünü ele almanın yollarını aramaya devam edeceğini ve kendi kendine sürüş sisteminin temelini geliştirdikten sonra otonom kamyonlara geri dönebileceğini de belirtiyor.
Bu bakımdan, firmanın alabileceği tüm yardıma ihtiyacı olacak. Şu anda Kache.ai adında bir başka otonom kamyon şirketinin arkasında bulunan Levandowski firmadan kovulmuş durumda. Ayrıca, bir yayayı öldüren ölümcül bir kazayı takiben Arizona sokaklarındaki otonom araç testlerini de askıya almak zorunda kalmıştı. Firma bunların yanı sıra Pittsburgh'da testleri durdurmuştu ve anca bu ay direksiyon başında insan operatörleri yer alacak biçimde testleri tekrar başlattı...
Levent Öztürk
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