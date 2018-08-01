Uber, kamyon çabasından vazgeçiyor

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Korsanlar

Kayıp Şehirler

Nostalji: 80'ler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Dinozorlar

Vahşi Batı

Robotlar ve Yapay Zekâ

Savaş Makineleri